Crean fábrica de noticias falsas con inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los reporteros clásicos decían que bastaba con que les dieran una línea inicial (entrada o lead, como se dice en la jerga periodísticas) para ser capaces de escribir una historia completa. Lo mismo hacen ahora las computadoras.

Un programa desarrollado por un equipo del instituto de investigación OpenAI es capaz de generar noticias falsas a partir de un algoritmo alimentado con una simple frase.

En una nota publicada por la página web del MIT Technology Review se describe cómo este algoritmo, alimentado por miles de millones de palabras, frases y locuciones, puede crear artículos convincentes por medio de inteligencia artificial.

A new #ArtificialIntelligence 🤖 writing program is so good, its creators say it is too dangerous to release to the public, as it could be used to spread fake news that is indistinguishable from the truth. pic.twitter.com/uc7Duc3wqx #AI #news #IoT #FakeNews @wef @OpenAI @Davos #4IR

— Sean Gardner (@2morrowknight) March 22, 2019