Deepfake, la verdadera película de terror

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A poco más de medio año de que se cumplan 40 años de su estreno, la película El Resplandor (The Shining, Stanley Kubrick, 1980) vuelve a ser noticia gracias a su reestreno en salas mexicanas del 27 al 31 de octubre próximos, previo al estreno de la secuela Doctor Sleep, protagonizada por Ewan McGregor, y por el extraordinario remake en el que el comediante Jim Carrey imita a la perfección cada uno de los gestos de Jack Nicholson de la versión original.

Ejem… justo es decir que las primeras dos noticias son ciertas y verificables. La tercera no, aunque exista evidencia en video de ella.

deep fakes are cool now, here's Jim Carrey in The Shining pic.twitter.com/182UqumXQH

— The Biscuit Eater (@goulcher) July 9, 2019