Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, “exculpa” a AMLO de hechos en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rechazó que el presidente Andrés Manuel López tenga alguna responsabilidad en el fallido operativo en Culiacán que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No es una tarea del presidente de la República una acción como la que se llevó a cabo en Culiacán, hay instituciones, individuos, funcionarios, servidores públicos que tienen esas tareas.

“Involucrar al presidente de la República me parece, en mi opinión personal, algo absolutamente inaceptable”, dijo Gertz Manero en conferencia de prensa tras participar en la presentación de la reforma con y para el poder judicial, en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República.

Luego de ser cuestionado sobre las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) contra López Obrador, quien esta mañana manifestó su disposición a comparecer como responsable del operativo y la decisión de liberar a Ovidio, el Fiscal dijo que es absurdo involucrarlo en este caso.

“El presidente tiene la obligación y lo ha hecho de preservar las estructuras de Estado, de defender la tranquilidad y el equilibrio de los ciudadanos, pero involucrarlo en un acto de esa naturaleza me parece absolutamente inaceptable, esa es mi opinión personal”, señaló.

Sin embargo, el Fiscal General de la República dijo que se llegará a las últimas consecuencias en la investigación, que no habrá impunidad y que se indagará la cadena de mando para determinar a los responsables del operativo.

“Este no va a ser otro Ayotzinapa, aquí se los digo con toda precisión, las investigaciones se van a realizar con todo apego a la ley y con toda transparencia, no es un asunto fácil, es un tema muy complicado, no va a quedar impunidad de ninguna naturaleza”, aseguró

Gertz Manero informó que la orden captura y extradición de Ovidio Guzmán López se solicitó en septiembre pasado y sigue vigente.

También adelantó que se creará un grupo especial de fiscales experimentados para este caso.

“Las conductas penales se le pueden imputar a una persona por un acto o una omisión. Nadie va a quedar exento de esa investigación”, sentenció.

