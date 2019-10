SSa debe informar sobre enfermedades por consumir agua sin desinfectar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Salud (Ssa) informar el tipo de enfermedades gastrointestinales causadas por el consumo de agua sin desinfectar, de acuerdo con los parámetros establecidos en la Norma Oficial NOM-127-SSA2-1994.

El comisionado encargado de presentar el asunto ante el pleno, Francisco Javier Acuña Llamas, remarcó la necesidad de conocer dicha información para proteger la salud, principalmente en zonas rurales donde el agua puede obtenerse de fuente insalubres.

Lo anterior, luego de que en respuesta a una solicitud de información la Ssa se declaró incompetente para conocer la información y orientó al particular a dirigir su solicitud a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que el particular inconforme interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

Aunque en alegatos, la Ssa reiteró su respuesta inicial proporcionó vínculos electrónicos al particular en el que se puede consultar la morbilidad relativa a los casos nuevos de enfermedad con un desglose específico.

Durante el análisis del caso, Acuñas Llamas advirtió que el sujeto obligado primero argumentó no contar con las atribuciones para conocer de la información requerida y después asumió su competencia, pero indicó que los datos requeridos no se encontraban en sus archivos, por lo que se determinó improcedente su respuesta.

“No cabe que una dependencia alegue dos causales que son en sí mismas incompatibles, quien dice que no existe la información pedida no puede a su vez decir que es incompetente, porque si fuese incompetente no debería tener la información que alega no encontrar”, subrayó el comisionado.