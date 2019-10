Culiacán es el retrato más descarnado de la fuerza que tiene la organización criminal: Aristegui

OAXACA, Oax. (apro).- El “horror” que se vivió en Culiacán “es el retrato más crudo, más descarnado de la fuerza que tiene la organización criminal, en este caso el cártel más poderoso de México (…) y no podemos permitir que nos gane la cultura de la impunidad, de la violencia del narco”, afirmó aquí la periodista Carmen Aristegui.

“El cártel de Sinaloa es una trasnacional con presencia en buena parte del mundo. Una organización que, si bien tiene origen y sede en Sinaloa, es un monstruo multinacional que ya tiene mil cabezas y que nos mostró que tiene fauces muy impresionantes este jueves pasado”, puntualizó la periodista durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2019.

Pero al mismo tiempo, añadió, es un momento crucial para México y es “el gran momento que tenemos que aprovechar como sociedad para cambiar. Lo que ocurra o deje de ocurrir depende de nosotros. Estamos en un momento crucial, es éste un punto de quiebre: o lo aprovechamos o lo aprovechamos”.

Añadió: “Las fauces de esta fuerza criminal que domina –no sabemos cuántos pedazos de México, que se desplegó en un hecho de una forma intimidante– nos obliga a no amedrentarnos; no pueden ganar este país, tiene que ganar la democracia por la democracia, por la justicia, por la paz”.

Durante la charla que sostuvo con las periodistas oaxaqueñas Diana Manzo y Carina Pérez, Aristegui expresó que, independientemente de “la industria del meme o el acribillamiento” del presidente Andrés Manuel López Obrador, los hechos vividos en Culiacán “es el gran retrato y el gran desafío que tiene México”.

Es importante poner luces y sombras, y si bien “hay un amateurismo que no se puede permitir, una clara descoordinación en el gabinete de seguridad, que no fue un saldo blanco, pero pudo haber sido peor, hay necesidad de que el presidente revise a la Guardia Nacional y al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo”.

Prosiguió: “Fue amateur, sí, pero en contraparte a eso, el significado que tiene: iban por ellos (los narcos), había una decisión de ir por los hijos de ‘El Chapo’, que son los operadores de este cártel criminal. Entonces, hay que poner eso en la balanza, que sepamos que hay una decisión de ir por los personajes por los cuales nunca fueron los demás (presidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), o por miedo o por colusión.

“Es una señal importante el que un gobierno decida ir a capturar a Ovidio (Guzmán López). No me parece poca cosa. Es una demostración de fuerza para que tomemos conciencia del tamaño del bicho y que la sociedad mexicana esté en sentido de cohesión”.

Luego lanzó: “No me voy a pelear con la crítica, pero en algún territorio de la sociedad debe haber una coincidencia cuando vemos a este monstruo desafiar al Estado. Hay que decir, independientemente de diferencias o expresiones más encendidas, que debe haber una base mínima en la sociedad de cohesión para enfrentar eso”.

Insistió: “Lo que no me parece plausible, justificable, es la utilización de un capítulo de Culiacán para alentar las muchas disputas políticas que existan. Hay ciertos asuntos donde se espera altura de miras para una batalla de Estado, no de un gobierno en turno, de (Andrés Manuel) López Obrador, sino fuerza de Estado. Si no tendremos muchas más dificultades. Es sacudirnos estas estructuras de corrupción, impunidad y todo lo que no queremos que ocurra en México”.

En gobiernos anteriores, agregó, “no fueron por ellos (los capos del crimen organizado), en el mejor de los casos se coordinaron con ellos”, y lanzó dos preguntas: ¿Cómo fue la relación del gobierno con estructuras criminales, mafias anteriores? ¿Legalizaron su ayuda?

“Este capítulo debe servir mucho para discutir que el debate social debe tener un mínimo de calidad, y las redes sociales deben tenerla como herramienta. Las redes son nuestras y poderosísimas, por eso hay que defender cuando el debate social está intervenido con la industria de los boots o robotización.

“Y si vemos que hay, como ha habido, la intervención de las redes a través de la gente que hace una industria de eso que viraliza, que interviene las redes, que disloca, también hay que denunciarlo”.

Finalmente, Aristegui manifestó la necesidad de que el gobierno mexicano tenga asistencia técnica donde haya deficiencia institucional, para combatir más rápidamente a las organizaciones criminales.

