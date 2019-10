Estoy firme y seguiré trabajando desde la CTM: Aceves del Olmo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, descartó pedir una licencia como dirigente de la central y del Congreso del Trabajo (CT), por los problemas de salud que padece.

“No, si pido licencia, mejor renuncio”, declaró después de presentar el libro “La CTM a más de 80 años de su historia”, editado por Porrúa, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

“Tengo la certeza de que mis compañeros me van a enterrar”, sentenció.

En redes sociales, el secretario dijo que está firme y “seguiré trabajando desde la CTM por los trabajadores de México”.

Respecto a si la Confederación pretende convertirse en un partido político, como, según versiones, lo quiere hacer Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la cual agrupa a casi toda la burocracia mexicana y quien renunció al PRI el pasado 20 de octubre, tras 40 años de militancia, el senador Aceves del Olmo respondió:

“¡Absolutamente no! Nosotros somos priistas, por eso hablé de mi primera credencial, no porque yo sea priista, sino porque todos los secretarios generales son priistas y, con nuestra gente, hablamos sobre todos los años que el PRI gobernó a este país”, indicó en entrevista.

Al ser cuestionado sobre su eventual salida por algún motivo ajeno a la política, respondió: “si excepcionalmente tuviera que retirarme, lo haré de la forma más limpia y más tranquila para la CTM”.

Resaltó que en la CTM hay muchos hombres y mujeres que pudieran hacer el relevo, pero aseguró que estará presente para dirigir su asamblea programada para febrero de 2020.

“En febrero tendremos nuestra asamblea y puedo venir caminando, pero también en silla de ruedas, pero ahí estaré dirigiendo la asamblea”, dijo.

Respecto a la salida de Carlos Romero Deschamps del sindicato petrolero, el senador recordó que éste se alejó hace muchos años de la CTM y del CT. En cuanto a Ayala, solo comentó: “Es una decisión que él tomó y no tengo más que decir”.

Sobre su salud, rechazó que sus padecimientos sean “enfermedades graves”, como informan algunos medios de comunicación, y reviró: “y no tengo por qué publicar lo que tengo ¿no?”.

Al ser cuestionado si prevé que el presidente Andrés Manuel López Obrador actúe con los líderes sindicales como el expresidente Carlos Salinas de Gortari lo hizo con el finado Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, Aceves del Olmo, contestó:

“Yo no creo. He tratado al presidente más que cualquier otro líder sindical, porque él no ha recibido a otro y a mí sí me ha recibido varias veces en Palacio Nacional. ¡Me ha dedicado una hora! Voy a los eventos y si está en los eventos me saluda o lo saludo. Yo no tengo diferencias políticas con él porque yo no discuto política con él”, añadió.

— ¿Usted se ve en la CTM durante todo el sexenio de López Obrador? —Se le preguntó.

— Pues si estoy bien, sí. Nosotros terminamos igual que él, en 2024.

Cuestionado sobre si López Obrador le ha insinuado dejar la CTM, el priista resaltó que no se lo ha dicho personalmente, aunque lo ha insinuado en declaraciones públicas, aunque no puntualiza que la CTM.

“Lo que dicen los gringos, porque, desgraciadamente, esta reforma laboral que se hizo fue a petición de los gringos, si no, no se firma el T-MEC. No es una reforma laboral, es un cambio total de la ley laboral, que ya hicimos una en el régimen de Peña que estaba completa, pero ahora lo que quieren es desaparecer todo lo que huela al sistema, a lo mejor algunos se han portado mal, pero otros no”, comentó.

