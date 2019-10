El cambio climático en las elecciones canadienses (con Greta Thunberg de fondo)

MONTREAL, Canadá (apro).- La campaña electoral se inició en Canadá el 11 de septiembre. En esta ocasión, el cuidado medioambiental –especialmente la lucha contra el cambio climático– aparece como uno de los temas primordiales para los ciudadanos que acuden a las urnas este lunes 21.

Los distintos partidos presentan –en mayor o menor medida– sus propuestas para enfrentar esta problemática. En medio de esta batalla electoral, cientos de miles de canadienses (jóvenes en su mayoría) alzaron la voz el 27 de septiembre. Una adolescente de 16 años, nacida en Suecia y famosa por su determinación, acompañó a los manifestantes en Montreal. Su presencia alimentó aún más el deseo de que las fuerzas políticas tomen nota y actúen contra la subida de los termómetros.

Greta Thunberg, la joven que desencadenó un movimiento global en favor del medio ambiente, participó en Nueva York el 20 de septiembre en la huelga mundial por el clima. Cientos de urbes en otras naciones vieron también marchar a contingentes de manifestantes.

El 23, Thunberg pronunció un discurso en la Cumbre sobre Cambio Climático de la ONU que retumbó por todas partes. Cuatro días después, la segunda huelga tomó las calles de distintos países. Canadá no fue la excepción: Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa y otras ciudades se sumaron. Sin embargo, Montreal fue el escenario principal de la movilización ciudadana. Según los organizadores, unas 500 mil personas participaron en la protesta. Greta fue una de ellas.

“Me siento muy feliz de estar aquí. Mi corazón se llena de entusiasmo y me conmueve mucho ver tanta pasión para reunirse y hacer la huelga”, expresó la joven a los medios en los minutos previos al inicio de la marcha. Horas antes tuvo un encuentro privado con Justin Trudeau, primer ministro canadiense. Éste afirmó que la reunión fue una fuente de inspiración para seguir trabajando en favor del medio ambiente.

Justin Trudeau met with the 16-year-old Swedish climate activist this morning, in his capacity as Canada's prime minister, before Greta Thunberg spoke to the media. They spoke quietly for about 15 minutes. (Ryan Remiorz/The Canadian Press) pic.twitter.com/pNCdb9zAlX

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) September 27, 2019