Militantes de Morena cruzan acusaciones por irregularidades en asambleas en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).– Tras la invalidación de seis de las 15 asambleas distritales que debieron celebrarse este domingo, grupos de Morena se acusaron mutuamente de las irregulares durante la jornada, como el uso de grupos de choque, acarreos, falsificación de códigos, padrón rasurado y compra de votos, entre otros.

En los distritos de Ajalpan, Ciudad Serdán, Teziutlán, Acatlán, Huauchinango y el 12 de Puebla no se celebró la elección de consejeros.

El caso más grave se presentó en el distrito de Ajalpan, donde un grupo de alrededor de 50 personas de Coyomiapa, algunas de ellas armadas, ingresaron al salón donde se realizaría la Asamblea e intimidaron a unos mil militantes de Morena que ya se encontraban en el salón Los Cholulos y tuvieron que abandonar el lugar.

Un grupo de militantes acusó al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de haber estado detrás de estas acciones, presuntamente operadas por sus parientes, Marina y Mario Huerta, así como por el alcalde panista de Coyomiapa, David Celestino Rosas, afín al mandatario poblano.

Un militante de nombre Silverio Ventura Tecua fue golpeado e intimidado con arma de fuego por querer impedir el ingreso de este grupo de choque.

“Violentaron los derechos de los militantes de Morena, esto no puede quedar así”, dijo una de las militantes, quien anunció que están documentando los hechos para denunciarlos ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido.

En igual sentido, el diputado federal Alejandro Carvajal acusó al gobierno estatal de intervenir en la asamblea realizada en el distrito 6.

Aseguró que el experredista Eric Cotoñeto, uno de los operadores de Barbosa Huerta, fue quien estuvo a cargo del carreo de militantes, la compra de votos y la actuación de grupos de choque para reventar las asambleas donde no tenían asegurado el triunfo.

El también exdirigente estatal de El Barzón y aspirante a la dirigencia estatal dijo que el grupo de Cotoñeto pretende “perredizar” a Morena, al reproducir viejas prácticas en las que igual participaron instituciones estatales y alcaldes de todos los partidos afines al gobernador.

José Rodríguez Guzmán anunció que impugnarán los resultados de la asamblea del distrito 6, en Amalucan, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) y que llegarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si no se toman en cuenta las irregularidades que se presentaron.

A su vez, consejeros electos de Morena por el distrito 6 acusaron a Rodrigo Abdalá Dartigues, delegado estatal de Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal y al diputado Carvajal, de haber tratado de “reventar” la asamblea.

En rueda de prensa, Hilda Vázquez Sánchez y Jonathan Rivera aseguraron que la violencia fue generada por allegados a estos dos políticos, tras percatarse que no tenían mayoría.

Incluso, señalaron que Abdalá coaccionó el voto con la entrega de apoyos de programas federales, ya que buscan quedarse con la dirigencia estatal del partido que se decidirá el próximo mes de noviembre.

Esto, afirmaron, porque el partido además de definir candidaturas para el proceso electoral de 2021, ejercerá prerrogativas por 73 millones de pesos.

#Video Inés Parra Juárez diputada federal de #Ajalpan fue captada discutiendo y gritándole a militantes de #Morena en la asamblea que fue suspendida por confrontaciones y presencia de gente armada. #EnCortho https://t.co/3HCNQAXI3W pic.twitter.com/wvFjFUvoqW — Enrique Hernández (@Enrique_Hdz02) October 22, 2019

Suspendidos

En el distrito 12 de Puebla, la asamblea tuvo que suspenderse por falta de quórum, pues sólo acudieron 380 de los 800 militantes registrados.

En los distritos de Ciudad Serdán y Teziutlán se presentaron conatos de violencia entre los morenistas, luego de que algunos militantes, entre ellos fundadores del partido, no estaban en el padrón y no se les permitía el acceso, mientras que otros, a quienes no se les conocía militancia, se les permitió su ingreso mediante operadores.

En Ciudad Serdán se confrontaron dos grupos de Morena, por lo que se determinó que no había condiciones para realizar la votación para elegir 10 consejeros.

En Teziutlán, los militantes que no aparecían en el padrón trataron de ingresar por la fuerza, por lo que se vivieron momentos de tensión y se determinó suspender la elección.

En tanto que en el distrito de Acatlán de Osorio también se registró una trifulca por los reclamos de algunos militantes que protestaron por la actuación de funcionarios públicos, entre ellos la presidenta municipal de Tecamachalco, Marisol Cruz, y la regidora del municipio de Tehuitzingo, Luz del Carmen Martínez García.

Aunque en ese distrito si se concluyó la elección de los 10 consejeros, la asamblea se declaró inválida.

En Huauchinango, los militantes de Morena se confrontaron por acusaciones de acarreos, padrón rasurado y compra de votos.

En general, en el resto de las asambleas que se llevaron a cabo este domingo prevalecieron las denuncias de irregularidades y manipulación del proceso, como fue el caso de falsificación de códigos, señalamientos de intervención personajes del gobierno estatal y algunos empujones y conatos de violencia entre los participantes.

