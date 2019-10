AMLO tilda de fascistoides a los críticos de liberar al hijo de “El Chapo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente López Obrador calificó de “fascistoides” a quienes critican su decisión de liberar al hijo de “El Chapo” en el operativo fallido en Culiacán.

“Yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, con altas dosis de tafil u otros relajantes. Había el ambiente en las Fuerzas Armadas que por órdenes les decían: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos pensaban de esa manera. Fascistoides”, fueron las palabras del primer mandatario.

López Obrador incluso dijo que dicha decisión sirve para refirmar la vocación pacifista de su gobierno, pues una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos.

“Que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno; eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio”, señaló.

En concreto, dijo que en sexenios pasados lo importante era detener capos y, aunque eso también ocurrirá en su gobierno, lo fundamental será siempre la seguridad pública y “cuidar a la gente”.

“No operativos para que se cuelguen medallas, no nos importa tanto eso, lo que nos importa es la seguridad de los ciudadanos, son distintas las prioridades, por eso no nos afecta, lo digo sinceramente, y me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán, haber avalado, haber suspendido ese operativo que pudo haber significado la pérdida de mucha gente”.

En un momento expresó que los efectos políticos de la decisión no le preocupaban, pero volvió a referirse a sus opositores:

“Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy, sí, pero ¿cómo me voy? No me voy derrotado por ser presidente, sino derrotado moralmente, por haber dado una orden equivocada. Eso es lo que más me importa en la vida, no el cargo, cuando me toca decidir entre principios y eficacia política decido por los principios”.

