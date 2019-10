Se accidenta unidad de QroBús; hay siete heridos y denuncian pase médico tardío

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Al menos siete personas resultaron lesionadas en un accidente del transporte público de Querétaro, “QroBús”, luego que el conductor abandonó el carril exclusivo y subió a la guarnición, antes de llegar al puente del Club Campestre, sobre la avenida Constituyentes, una de las principales vías en la ciudad.

“Venía a alta velocidad y se subió al muro de contención y se empezó a ladear todo así, o sea, queriéndose voltear (…) el conductor venía, pues, a alta velocidad y venía durmiéndose, venía así, cabeceando”, narró Jennifer, una de las pasajeras afectadas mientras esperaba por su pase médico.

Algunos de los lesionados reportaron que una ambulancia se llevó a una usuaria que se dislocó un hueso, pero al resto de los afectados los hicieron esperar alrededor de tres horas para poder obtener su pase médico.

Y es que el accidente ocurrió a las 5:45 de la mañana, pero faltaban 10 minutos para las 9 y los y las pasajeras lesionadas, en su mayoría mujeres, relataron que aún no recibían el pase médico por parte del personal de la empresa “MovilQro Bús” para poder ser atendidos.

“A mí me duele la costilla, me duele todo y no llegan ni emergencias ni nada”, agregó Jennifer.

“Yo venía en la segunda fila, de atrás para adelante, y pues (tengo) golpes en general, en todo el cuerpo”, dijo Andrea, una estudiante que se dirigía a la Universidad Cuauhtémoc.

“Yo me golpeé en el hombro derecho, como fue raspando todo el trayecto se metió muchísimo polvo para dentro de la unidad y pues en ese momento uno piensa lo peor, yo lo que hice fue nada más protegerme y pues agarrarme bien”, relató otra usuaria.

Apenas un par de semanas atrás, el 29 de septiembre, en su discurso con motivo de su cuarto informe de gobierno, el mandatario estatal Francisco Domínguez Servién afirmó que el transporte de Querétaro es “el mejor de todo el país”.

Sin embargo, tras esa declaración han ocurrido por lo menos seis accidentes en los que se han visto involucradas unidades del transporte público colectivo.

El primero ocurrió el pasado 7 de octubre en la Avenida Revolución, al poniente de la ciudad, en el que una persona resultó con lesiones; el segundo en la localidad de La Valla, municipio de San Juan del Río, cuando una unidad del servicio suburbano fue embestido por un tren de carga, lo que provocó un saldo de 9 personas fallecidas, 5 varones, 4 mujeres, de éstas dos menores de edad.

El tercero, el 14 de octubre, en la Avenida Revolución de la ciudad capital, que cobró la vida de un ciclista; el cuarto el 15 de octubre en la colonia Santa María Magdalena, cuando a una unidad se le desprendió el eje trasero; el quinto el pasado viernes 18 de octubre cuando otra unidad se quedó sin frenos y se impactó contra un poste en carriles laterales de la Avenida 5 de Febrero; y el sexto la mañana de este martes en la Avenida Constituyentes.

“Es el peor transporte que tenemos, así como lo dijo en su informe que era el ‘mejor transporte que tenemos aquí en el país y todo eso’, es lo peor, es lo peor que tenemos, Querétaro no merecemos este tipo de transporte”, dijo otro pasajero que resultó lesionado y que expresó que a los usuarios afectados en este accidente los dejaron por su cuenta.

Finalmente, al lugar del accidente acudió personal de la empresa “MovilQro Bús, S.A. de C.V., quienes atribuyeron la tardanza al “tráfico” de la ciudad.

Sin embargo, en la zona del accidente había elementos de la Policía que estaban desviando la circulación vehicular.

En diciembre de 2016, en otro accidente del transporte público de Querétaro, cuando otra unidad perdió el eje trasero, la usuaria Renata Ganem, que resultó lesionada, también denunció la demora para que le entregaran un pase médico.

“Primero subieron las llantas, luego subieron el camión y ya, mucho tiempo después, fue que llegó el del seguro”.

