Protesta de alcaldes fue una provocación; si quieren más recursos deben ahorrar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego que alcaldes de partidos opositores protestaran ayer en Palacio Nacional y fueran gaseados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se comportaron de manera correcta y querían entrar por la fuerza por lo que quienes están a cargo de la seguridad tomaron la decisión de usar gas lacrimógeno.

Además, les mandó un mensaje a los alcaldes del PAN, PRI y PRD que exigen más recursos para sus municipios para infraestructura y seguridad.

“Yo le quiero decir a los alcaldes que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Ejecutivo envía el proyecto de la ley de ingresos como el del presupuesto. Me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí”, añadió.

“Se equivocaron de ventanilla”, reiteró más adelante durante la rueda de prensa.