Investigan por narcomenudeo a dos estudiantes del Tec desaparecidos en NL

MONTERREY, N.L. (apro).- Los dos estudiantes del Tec de desaparecidos durante la semana en calles de esta ciudad, son investigados por narcomenudeo, dio a conocer el vicefiscal de Ministerios Públicos, de la Fiscalía de Nuevo León, Luis Orozco.

Señaló que hasta ahora no hay indicios de que Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche, de 23 años, originario de Monclova, Coahuila, y Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22, oriundo de Monterrey, hayan sido privados de su libertad, pues los familiares no han presentado una querella sobre este posible ilícito y no han indicios de que los hayan contactado para pedir un rescate.

De acuerdo a los primeros reportes, Saldaña, del Tec de Monterrey, y Sandoval, del Tec Milenio, fueron vistos por última vez al salir de un cabaret en el centro de Monterrey, la madrugada del jueves 17 de octubre y el coche en el que se transportaban fue encontrado abandonado frente al lugar.

“El tema del secuestro no lo podemos confirmar, en virtud de que no ha habido una solicitud de rescate, ni comunicación con la familia para comprobar la existencia aún con vida de los jóvenes. No podemos hablar de un tema de secuestro”.

“El tema del narcomenudeo es una de las líneas de investigación, sin poder entrar en más detalles. No quiero hacer referencia a que ellos estén involucrados. Me refiero a una línea de investigación que tiene qué ver con las actividades previas de los jóvenes, así como el círculo cercano en el que ellos se desenvolvían”, dijo Orozco.

Explicó que la Fiscalía General de Nuevo León investiga los hechos y se ha mantenido en contacto con las personas allegadas a los estudiantes, a los que les han comunicado los avances de las indagatorias.

“Les compartiré la información más elemental, puesto que no hemos encontrado a los jóvenes. Se les está buscando en todo momento, se ha tenido contacto con la familia y ellos conocen la información en la que hemos avanzado. Sabemos del último momento que fueron vistos, estaban juntos.

Estamos a la par de entrevistar a las personas de su círculo cercano, analizando información de videos y otra información tecnológica, para conocer el destino actual de los jóvenes”, precisó.

