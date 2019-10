La vida de Santos-Dumont, “Padre de la aviación”, en HBO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La miniserie ‘Santos Dumont’ se estrenará en América Latina el próximo 10 de noviembre por HBO y HBO GO. El brasileño João Pedro Zappa es quien interpreta al fundador de Brasil, considerado el “Padre de la aviación”.

Se trata de una coproducción con Pindorama (Brasil), de seis capítulos, que narra la historia del aclamado piloto e ingeniero, quien fue el primer hombre en volar un avión 14 Bis, diseñado y fabricado por el mismo Santos-Dumont.

El proyecto, ambientado en Francia y Brasil a fines del siglo XIX y comienzos del XX, muestra la apasionante trayectoria del aviador desde su infancia en las plantaciones de café de su familia, en el interior de Minas Gerais, hasta los sofisticados salones y clubes de aviación de París.

Por su buena posición económica, Santos-Dumont (nacido el 20 de julio de 1873 en Río de Janeiro) pudo dedicarse al estudio de la ciencia y la mecánica. Y en la serie se deja claro que fue el primero en despegar en un avión impulsado por motor aeronáutico.

La polémica siempre ha existido respecto a que los hermanos Wilbur y Orville Wright fueron los pioneros en volar el primer aeroplano, pero con una catapulta externa, el 17 de diciembre de 1903. Al parecer no hubo testigos.

En los diversos capítulos podrá apreciarse a Santos-Dumont –en presencia de periodistas, ciudadanos parisinos e ingenieros– volando el 23 de octubre de 1906 alrededor de 60 metros, a una altura de dos a tres metros del suelo, con el 14-bis durante siete segundos. El 12 de noviembre de ese mismo año volvió a volar y recorrió 220 metros en 21 segundos.

Los directores de la miniserie son Fernando Acquarone y Estevão Ciavatta, con la participación de los guionistas Pedro Motta Gueiros y Gabriel Mariani Flaksman.

Acquarone es socio director de Pindorama, empresa que saltó a la fama con ‘Fuente de la juventud’ (2017), donde se habló de la obesidad y la mala alimentación en la población brasileña. Ciavatta es productor, director, guionista y fotógrafo de cine, y trabajó en las series documentales ‘Juegos del mundo’ (2016) y ‘Amazonia SA’ (2015).

Por supuesto, João Pedro Zappa resulta el adecuado para personificar a Santos-Dumont. Este actor brasileño nació el 8 de octubre de 1988 en Río de Janeiro, y en el cine de su país es toda una figura. Fue el protagonista del largometraje ‘Gabriel y la montaña’ (2017), seleccionado para el Festival de Cine de Cannes.

‘Santos Dumont’ sólo será distribuida por HBO Latinoamérica, la televisión por suscripción, que incluye series, películas, documentales y especiales originales y exclusivos. Su contenido se transmite en HD en más de 40 países de la región y del Caribe a través de sus señales HBO, HBO2, HBO Signature, HBO Plus, HBO Family, MAX, MAX Prime, MAX Up y el canal básico Cinemax. Su programación también se ofrece a través de múltiples plataformas, como HBO GO y HBO On Demand.

(ver video https://youtu.be/bWeAWG6tcQs)

