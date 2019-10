AMLO asegura estar siempre comunicado con su gabinete en caso de crisis

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a sus constantes giras por el territorio nacional, siempre está comunicado con su gabinete.

Cuestionado sobre si hay un protocolo de acción en caso de no poder contactarlo en hechos como los ocurridos la semana pasada en Culiacán, el mandatario señaló que utiliza un teléfono satelital que le permite tener comunicación permanente.

“Miren, por lo general siempre estoy al tanto, siempre estoy comunicado. Digo que tengo un iPhone 21, no es así, tengo un teléfono normal, como lo tienen todos, funcionan afortunadamente bien en donde hay conectividad, porque siempre en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil, no hay internet en el 75 por ciento del territorio nacional; pero ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente, no hay problema por eso”, declaró el presidente en su conferencia matutina de este jueves.

De igual forma, el tabasqueño señaló que ya hay estrategias definidas en el plan de seguridad que está inscrito en el Plan de Desarrollo.

De hecho, aseguró que en el Plan de Desarrollo “se entiende el porqué de nuestra actitud en Culiacán”.

Explicó: “en este caso, pude comunicarme, me informaron, antes de salir tenía información, comunicación. Cuando llego a Oaxaca, se confirma que se había tomado la decisión o que ya se había dado a conocer cuál era la decisión del gobierno. Pero ya estaba reunido el gabinete de seguridad”.

“(Nosotros) no inventamos nada, no es un gobierno de ocurrencia, nosotros tenemos un plan definido. […] tenemos una estrategia bien definida en todos los campos y los encargados de las secretarías saben qué hacer”, recalcó.

Finalmente, el mandatario aprovechó para criticar la reforma en telecomunicaciones del sexenio del expresidente Peña Nieto a la que, al igual que a la energética, consideró “otro fracaso”, pues “no se puede hablar por teléfono en el 75 por ciento del territorio nacional”.

Comentarios