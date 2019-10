Senadores corregirán la plana a los diputados con la Ley de Ingresos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un hecho poco usual, la Cámara de Senadores se alista para corregir la plana a los diputados y modificar la Ley de Ingresos en temas como la regulación de los denominados “autos chocolate” y el aumento al cobro por el derecho al uso del agua en el campo.

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, adelantó que en la sesión de este jueves –donde ya se discute la Ley de Ingresos– eliminarán varios artículos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, sin afectar los ingresos por seis billones 103 mil 317.4 millones de pesos para el próximo año.

“Una vez que se apruebe el proceso formal, tengo que hablar con Mario Delgado y con la presidenta de la Cámara para explicarles que, lástima Margarito, tenemos que regresárselas con respeto”, agregó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

Los senadores prevén corregir con nueve reservas diversos artículos. Por ejemplo, eliminarán el décimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2020, que regulariza los autos chocolate y fomenta una mayor introducción ilegal de vehículos.

Eliminarán el aumento de derechos para la utilización de agua para fines agrícolas y pecuarios que aprobaron los diputados. Para ello cambiarán los artículos 223, 224 y 225 de la Ley Federal de Derechos.

Modificarán la fracción III del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación sobre responsabilidad solidaria, que responsabilizaba a los directivos a nivel patrimonial por el incumplimiento fiscal de la empresa en la que trabajan.

También modificarán la tabla de tasa de retención de plataformas digitales en el artículo 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Los senadores consideran que las tasas de retención aprobadas por los diputados aplicables a los ingresos son elevadas, y podrían moderarse y establecer un mayor plazo.

De igual manera, harán cambios al séptimo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, pues los senadores consideran que no es claro en cuanto al contenido de los lineamientos que debería emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Modificarán el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación y se eliminarán los derechos de agua nacionales, además de que –subrayaron– se requiere el ajuste de ingresos.

Sobre los convenios de adeudos con el IMSS, adicionarán un transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para que se requiera que los adeudos a cargo de entidades federativas y municipios sean regularizados mediante convenios con facilidades de pago.

La Cámara Alta también eliminará la modificación propuesta por la colegisladora a los artículos 8, fracción I, y modificará los artículos 12, primer párrafo, y 18-A, primer párrafo, de la Ley Federal de Derechos, que afectan a los visitantes, migrantes y el sector turístico. Se establecerá un aumento de 77.91 a 380 pesos en la Ley Federal de Derechos, en tanto que el Derecho de No Residente (DNR) subiría de 558.26 a 885 pesos.

Finalmente, eliminarán los candados en la reducción del Impuesto Sobre la Renta de ejidos y comunidades agrícolas. En ese caso se modifica el artículo 74-B de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Los senadores consideran que los candados aprobados por los diputados impiden que los beneficios se apliquen a los ejidatarios y comuneros, así como ejidos y comunidades.

“Como ven, es de gran calado la modificación, no es no modifiques nada, no se puede, el Senado tiene que actuar con responsabilidad y con seriedad, y hoy les pedimos una disculpa a los diputados, pero sólo estamos haciendo nuestro trabajo”, subrayó Monreal.