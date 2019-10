El principal facturero de este país es el senador Samuel García: El Bronco

MONTERREY, N.L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón acusó de facturero y mariguano al senador Samuel García Sepúlveda, quien a nivel federal y estatal impulsa sanciones en contra del mandatario por delitos en los que habría incurrido cuando fue candidato presidencial.

Luego que ayer el legislador de Movimiento Ciudadano (MC) acusó a El Bronco ante la Fiscalía General de la República (FGR) por compra-venta de facturas, evasión fiscal y desvío de recursos para impulsar su campaña en 2018, éste manifestó que el mismo acusador ha incurrido en esos delitos, y de manera irónica dijo desconocerlo.

“No sé quién sea ese Samuel García. ¿Va a las sesiones? El principal facturero de este país ¿me está acusando a mí de compra-venta de facturas? ¿No le remorderá la conciencia? Le podría preguntar a su papá y a sus hermanos quiénes son los principales vendedores de facturas en este país”, soltó.

Rodríguez Calderón adelantó que no perderá su tiempo dando su atención a las denuncias que el legislador ha puesto en su contra, y presumió que ninguna ha procedido.

“Él dice mil pendejadas. Así dijo de Peña Nieto, de (Javier) Duarte. Anduvo allá en Bruselas y luego se fue a pasear a no sé dónde. Como que se echó un churro de mota, no sé, hay que hacerle un antidoping”.

En otra entrevista, Rodríguez Calderón reiteró que Samuel García también ha incurrido en enriquecimiento ilícito.

“Pensé que se estaba viendo en el espejo. ¿Podrá él autodemandarse? ¿Podrá él ir a autodemandarse como vendedor de facturas? Todo mundo en el estado sabe que se dedica a eso. ¿Cómo un chamaco de 24 años pudo comprarse dos propiedades de cerca de 60 millones de pesos, sin pagar impuestos, aduciendo que era estudiante?”.

Prosiguió: “¿Podrá decir cómo lo hizo? Lo reto a que lo diga. ¿De dónde sacó 60 millones de pesos? ¿Se los dio su papá o su tío? Yo podré probar mi patrimonio, ¿podrá él probarlo? Pero como es senador y quiere ser gobernador, ustedes sabrán. No me voy a meter en esos pleitos. Pero si revisas su página de Facebook, no más soy yo ahí, no pone ni a su novia. Ya sospecho yo, digo: ¿qué pasa con este chamaco?”.

Su acusador, sostuvo, lo ha señalado públicamente porque quiere ser mandatario en 2021, aunque carece de aptitudes para serlo.

“Él tendrá qué probar lo que ha dicho, y tendrá que ser sometido a probar. Estoy esperando, tengo paciencia. Pero soy como las águilas que observo y observo. En algunas cosas podré responderle y en otras no. Quiere gobernar, y pues ya es decisión de los nuevoleoneses. Si ves, esto de tírele al negro, así será este año y el que sigue, estoy consciente de ello, pero no voy a entrar en esa materia de yo tirar. Solamente digo que los ciudadanos lo observen”, propuso.

Luego dijo que el legislador incluso siente pulsaciones por él y que no ha recorrido colonias populares, como debería hacerlo si pretende ser gobernador de la entidad.

“Te digo que le gusto. Que se me declare. Le ganó el complejo. Quieres gobernar, pero tienes primero que aprender a atemperarte, conocer la tierra. Los zapatos Ferragamo no van a La Alianza. Él no conoce la pobreza, no sabe qué es eso, no conoce la escuela pública. No conoce la dificultad que tienen miles y miles de personas”, remató.

