Yo hice famoso al LAFC y a Carlos Vela: Zlatan Ibrahimovic tras derrota con el Galaxy

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Después de la eliminación del Galaxy, a costa del equipo de Los Ángeles (LAFC) en las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS, el controvertido delantero Zlatan Ibrahimovic volvió a arremeter contra el mexicano Carlos Vela, la figura del partido con un par de anotaciones:

“Yo hice famoso al LAFC, incluso hice famoso a Carlos Vela. Entonces, ellos deberían estar felices porque si yo no estuviera aquí no hubiera nadie aquí entrevistando a jugadores del Galaxy en este momento”, afirmó Ibrahimovic al término del juego.

Además, Zlatan criticó el segundo gol del mexicano al considerar que la acción debió ser revisada en el VAR por un supuesto fuera de lugar:

“Si tienes el VAR debería estar más controlado, pero si (el árbitro) está tomando café con Magic Johnson, está difícil. Ni siquiera fue a revisar, dijo que necesitaba la señal de la gente del VAR para ir a revisar, pero no me quiero quejar porque perdimos. Ese no es mi estilo”.