Samuel García demandará a El Bronco por daño moral

MOMTERREY, N.L., (apro).- El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, demandará por daño moral al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien lo acusó de facturero y drogadicto.

“No hay ni una sola factura, no hay una sola prueba de droga y, por lo tanto, voy a proceder a una demanda por daño moral”, dijo el legisladores, en un pronunciamiento difundido a través de su cuenta de Whatsapp.

El jueves, El Bronco y García Sepúlveda sostuvieron un intercambio de insultos, en el que se acusaron mutuamente de expedir facturas falsas y de consumir estupefacientes.

El gobernador aseguró que el senador de MC es uno de los principales defraudadores a través de la expedición de documentos fiscales ilegales.

“El principal facturero de este país, ¿me está acusando a mí de compra venta de facturas? ¿No le remorderá la conciencia?, le podría preguntar a su papá y a sus hermanos, quienes son los principales vendedores de facturas en este país (…)

“Él dice mil pendejadas. Así dijo de Peña Nieto, de (Javier) Duarte. Anduvo allá en Bruselas y luego se fue a pasear a no sé dónde. Como que se echó un churro de mota, no sé, hay que hacerle un antidoping”, acusó Rodríguez.

Por su parte, García rechazó que expida facturas sin sustento, y también dijo que el mandatario sin partido aspiraba alcaloides.

“En primera, el principal impulsor de la ley en contra de los factureros y compra-venta de facturas soy yo. No puedo ser facturero porque yo mismo impulsé la reforma. Sería darme un balazo en el pie (…). Si él quiere nos vamos a hacer el antidoping juntos. No se va a atrever. Sabe que el intoxicado es él, no sólo de mariguana, le entra a la cocaína y otras sustancias”, expuso el emecista.

No se aclaró cuándo será presentada la demanda contra El Bronco.

La discusión surgió debido a que el senador nuevoleonés presentó una denuncia ante la FGR en contra de Rodríguez por haber recibido donativos ilegales, a través de empresas fachada cuando fue candidato a la presidencia en su fallida campaña del 2018.

García dijo que ganará las demandas que ha presentado en contra del mandatario por desvío de recursos, y que cuando quede sin fuero deberá enfrentar otras acusaciones.

“Vamos a ver al final quién presenta las pruebas y quien gana, yo sigo firme y contundente en la sentencia ganada en el tribunal electoral que muy pronto sea cumplida por el congreso, Jaime queda destituido y sin fuero. Ya sin fuero que se agarre, porque son más de nueve carpetas abiertas que yo conozco por delitos electorales y delitos de corrupción”, declaró a El Norte.

Además, el legislador dijo que el recurso de reclamación que presentó el Congreso de Nuevo León contra la suspensión a favor de Rodríguez Calderón será resuelto por el ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consideró que el recurso procederá y que el inculpado será sancionado por los legisladores locales, pues la Sala Segunda está de acuerdo en que la controversia que había presentado Rodríguez es improcedente, por ser la acusación en su contra materia electoral ya juzgada.

Comentarios