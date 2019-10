“Indispensable” que AMLO revise su política de seguridad: Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A once días del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano consideró “indispensable” que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador revise su política de seguridad.

Cárdenas fue entrevistado por reporteros antes de su participación en el Encuentro Nacional Nosotrxs, una organización civil nacida hace dos años atrás, y de la que forma parte en el consejo asesor.

El tres veces candidato presidencial, descartó que en México haya un estado fallido, pero advirtió que, “en función de los acontecimientos que hemos tenido últimamente”, en Sinaloa, lo que se esperaría es un cambio en la estrategia de seguridad.

“No creo que negociar con la delincuencia sea solución”, dijo Cárdenas al ser cuestionado sobre la pertinencia de haber liberado a Guzmán López, ante la amenaza de sicarios del Cártel de Sinaloa de escalar la violencia.

“Hay que tomar en cuenta lo que ahí sucedió para que no vuelva a suceder, fue como dijo el secretario de la Defensa (Luis Crescencio Sandoval González), una cosa no cuidada y no estudiada, con los resultados que ya conocemos”, apuntó.

Cárdenas admitió que, a casi un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, “es muy pronto para hacer juicios definitivos”, e insistió que en materia de política de seguridad, “seguramente se tendrá que revisar”, toda vez que “lo que deberíamos esperar son buenos resultados”.

