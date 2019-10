Absuelven a cinco acusados por el homicidio del periodista Carlos Domínguez en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Tras un año y ocho meses de prisión, acusados del homicidio del columnista Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco personas que fueron señaladas por orquestar y ejecutar el crimen, fueron absueltas por un Tribunal de Enjuiciamiento, al determinar que no había elementos probatorios que sostuvieran la responsabilidad de los inculpados.

Entre los cinco liberados, se encuentran los reporteros Luis Ignacio Valtierra Hernández y Jesús González Zúñiga; el empresario Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, y los presuntos autores materiales vecinos de Zacatecas, Adrián Montes Fernández y David Mejía Bravo.

En entrevista con Apro luego de ser liberados, Valtierra Hernández y González Zúñiga anunciaron que solicitarán medidas de protección al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, al considerar que durante el tiempo en que estuvieron en prisión, se generó un ambiente de animadversión en su contra que pone en riesgo su vida y las de sus familiares.

Al señalar que seguirán peleando para que, así como ellos fueron declarados inocentes, también lo sea el periodista Gabriel Garza Flores, quien falleció el 14 de abril pasado por no recibir atención médica adecuada, Valtierra y González resaltaron que mantienen viva la exigencia para que se esclarezca el homicidio de Carlos Domínguez y “se detenga a los responsables reales”.

Valtierra Hernández abundó que solicitarán protección del Mecanismo toda vez que durante el proceso judicial se armó una campaña de difamación en su contra, que incluyó la creación de “perfiles falsos en redes sociales que hacen vinculaciones de nosotros con el crimen organizado, que no solamente ponen en riesgo nuestra vida sino de nuestros familiares”.

El periodista resaltó que pese a que se integró una carpeta de investigación por los golpes que él recibió y la tortura a que fue sometido Jesús González Zúñiga, así como una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, no hay avances significativos.

Reprobó que en el proceso judicial, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), no se acercó a los periodistas acusados, “a pesar de que desde el día uno de la detención no había elementos para que actuaran legalmente contra nosotros”, por el contrario, la dependencia federal “dejó en manos de la Procuraduría del estado la investigación”, a excepción de las diligencias judiciales para el análisis de los números telefónicos de los acusados y Carlos Domínguez.

“Perdimos trabajo, el procurador de justicia (Irving Barrios Mojica) nos humilló a nivel nacional al exhibirnos como copartícipes del crimen cuando no había los elementos necesarios para que actuara legalmente contra nosotros, no había órdenes de aprehensión, a mí me golpearon y a Jesús lo torturaron los agentes investigadores”, apuntó Valtierra.

El periodista agregó que la campaña de difamación, de la que responsabiliza al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, las familias de los detenidos sufrieron daños emocionales.

Jesús González Zúñiga apuntó que la absolución de los cinco inculpados en el homicidio de Carlos Domínguez demuestra “que se trató de una fabricación de culpables, una persecución política, porque hay que recordar que uno de los acusados (Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García) era familiar de un exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Cantú Rosas, pero se demostró que no hubo ninguna participación”.

El periodista destacó que por el momento no tienen “cabeza para decidir pensar en una reparación de daño, que evidentemente sufrimos nosotros y nuestras familias, dejamos eso a los abogados”.

Sin embargo, reiteró que van a solicitar seguridad por parte del Mecanismo de Protección, al sentirse vulnerables por la difamación de la que fueron víctimas, tras señalar que incluso “fue llevada a las ‘mañaneras’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el hijo de Carlos Domínguez, del mismo nombre, quien tiene protección del Mecanismo por el homicidio de su padre, mientras que nunca se acercaron a nosotros que somos periodistas”.

