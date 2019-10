Trump anuncia la muerte del líder del Estado Islámico

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Abu Bakr Al Baghdadi, supuesto líder del autodenominado Estado Islámico, durante una operación militar en Siria.

“Abu Bakr Al Bagdadi está muerto. Anoche Estados Unidos hizo justicia con el terrorista número uno del mundo”, informó el mandatario en un mensaje a la nación desde la Casa Blanca.

De acuerdo con Trump, Al Baghdadi se suicidó con un cinturón de explosivos tras ser acorralado en un túnel por el que trataba huir, pues era perseguido por soldados estadounidenses al norte de Siria. El supuesto terrorista iba acompañado de sus tres hijos.

El estadounidense dijo que aunque el cuerpo quedó mutilado tras la explosión, los estudios médicos confirmaron la identidad de Al Baghdadi.

“Murió como un perro, como un cobarde”, señaló Trump.

Finalmente, el mandatario estadounidense especificó que la planeación del operativo inició hace dos semanas el cual, finalmente duró cuatro horas.

Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. President @realDonaldTrump addresses the death of Abu Bakr al-Baghdadi, the founder and leader of ISIS. Full remarks: https://t.co/3ucibNVOU8 | More: https://t.co/b4fBx9qyY6 pic.twitter.com/odrheyNRtc

