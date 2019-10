Salman Rushdie en la FILO: “En nada estoy de acuerdo con lo que hace Trump”

OAXACA, Oax (proceso.com.mx).- El autor de las famosas novelas Hijos de medianoche y Los versos satánicos, Salman Rushdie expresó tajante:

“En nada estoy de acuerdo con lo que hace el presidente Donald Trump, y para mi ha resultado un verdadero catástrofe”.

Quichotte (que presentó el pasado agosto en el teatro Sheldonian de Oxford, Reino Unido) es la tercera novela que ambienta en Estados Unidos, y además vive en ese país, específicamente en Nueva York, por lo cual se le preguntó ¿qué opina de la política antiinmigrante de Trump?, y señaló:

“En este sentido estoy bastante sesgado porque yo soy inmigrante. Primero partí de la India, y llegué al Reino Unido. Después me trasladé a Estados Unidos. Mi opinión es que la inmigración enriquece la vida y eso pasa en Nueva York, la inmigración enriquece mucho.

“Si vemos la literatura en este momento, ha sido enriquecida por todos los inmigrantes, vemos gente de diferentes lugares, Vietnam, Nigeria, en fin, y todas estas personas que llegan a Estados Unidos vienen a contarnos sus historias”.

En su novela Quichotte recrea las aventuras de un don Quijote contemporáneo que recorre Estados Unidos en la época actual de Trump. Sobre dicho libro relató:

“En realidad cualquiera que se considere un escritor serio tendría que interesarse en Miguel de Cervantes, es uno de los padres de la novela. Quería escribir un volumen sobre viajes en Estados Unidos y creo que las figuras tanto del Quijote y Sancho Panza iban a ser grandes acompañantes en este recorrido. En realidad no son lo mismo porque al Quijote se le conoce como el Caballero de la Triste Figura y el Quijote mío es bastante alegre y muy jocoso. Cervantes me dio un gran punto de inicio pero finalmente yo elegí realizar un viaje distinto. El personaje que está basado en Sancho Panza es muy diferente en mi historia: se trata de un adolescente”.

Espera que la traducción en español de Quichotte se lance al mercado mexicano en marzo del 2020.

Invitado a la 39 edición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), para ofrecer una cátedra, recordó en conferencia de prensa que hace 20 años estuvo en esta ciudad. Reveló que admira al artista plástico Francisco Toledo, fallecido el pasado 5 de septiembre:

“Lo conocí en mi visita anterior. Tuvimos un momento muy importante y lamento de verdad no haber podido renovar esa conexión, pero entiendo que en esta feria se celebra su obra”.

Resaltó que a Carlos Fuentes lo admiraba antes de conocerlo, después se hicieron amigos. Y añadió:

“Leí a Juan Rulfo gracias a Gabriel García Márquez. Cuando leí Pedro Páramo no me gustó porque era una traducción deficiente, luego la releí en una traducción mejor, y me gustó.

Cabe recordar que Rushdie recibió la Medalla Carlos Fuentes el 30 de noviembre del 2015.

Subrayó que su escritora favorita es Virginia Woolf . Y el creador también de los volúmenes La encantadora de Florencia y La decadencia de Nerón Golden, enfatizó ante la interrogante de ¿cuál es su filosofía de la vida?:

“Mi filosofía es seguir viviendo”.

