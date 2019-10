El histórico abucheo a Trump en la Serie Mundial (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un sonoro abucheo en cuanto apareció en la pantalla gigante del estadio de los Nacionales, en Washington D. C. durante el quinto juego de la Serie Mundial entre el equipo local y los Astros de Houston.

Here’s video of Trump getting booed again, this time by the whole stadium. pic.twitter.com/ppRpQzWWap — Scott Dworkin (@funder) October 28, 2019

Los aficionados gritaron “bu” y “que lo arresten”, “enciérrenlo”, al ver a Trump y a su esposa Melania en el palco.

"Lock him up!" chants break out at Nationals Park, as President Trump attends the World Series on Sunday night – @albamonica pic.twitter.com/ymhzRSzhey — NBC News (@NBCNews) October 28, 2019

Otros usaron jerseys en los que se leía la palabra impeachment, la cual también apareció en una pancarta.

“Impeach Trump” sign also spotted on the left field ramps pic.twitter.com/AgsT06jGaE — Jordan Fabian (@Jordanfabian) October 28, 2019

De acuerdo con The Washington Post, episodios similares ocurrieron con el presidente Herbert Hoover, en la época de la Gran Depresión, en un juego de los entonces Senadores de Washington, en 1931, y 20 años después a Harry S. Truman en un juego de ese mismo equipo contra los Yanquis.

En 2009, Barack Obama recibió vítores y algunos abucheos al lanzar la primera bola en un juego de Estrellas.

Comentarios