Sindicatos deben entender que son otros tiempos y no debe haber “charrismo”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la inconformidad expresada por algunos sindicatos contra la reforma laboral, entre ellos la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que deben entender que “ya son otros tiempos” y no debe haber “charrismo” sindical.

El mandatario fue cuestionado sobre la presentación de decenas de amparos –según la CTM son más de 600 contra la Ley Federal del trabajo y 270 para impugnar la revisión de los contratos colectivos—y que se busca sean atraídos por la Suprema Corte de Justicia.

El mandatario defendió que los trabajadores puedan votar directamente por sus dirigentes.

Aseguró que nunca ha habido democracia en el país y por eso hay grupos que se resisten a la elección de los nuevos líderes sindicales mediante el voto abierto.

Abundó:

“No puede haber, para decirlo coloquialmente, charrismo sindical, es decir, falta de democracia al interior de los sindicatos. No puede haber sindicatos blancos, no pueden imponerse dirigentes, no hay sindicatos de Estado, el gobierno no tiene dirigentes predilectos; tiene que haber libertad, democracia sindical, esto es voto libre, secreto, de los trabajadores para decidir sobre quienes deben representarlos. Es una etapa nueva”, insistió.