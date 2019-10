Nacionales empata la Serie Mundial y habrá séptimo juego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los Nacionales de Washington vencieron 7-2 a los Astros de Houston y empataron la Serie Mundial a tres triunfos por equipo, para forzar al séptimo juego donde se definirá al campeón.

Esta es la primera Serie Mundial en la que ninguno de los equipos ha ganado jugando como local.

Otra vez Justin Verlander falló y resultó el pitcher derrotado, en tanto que Stephen Strasburg tuvo una sólida salida de 8 entradas y un tercio con apenas cinco hits.

Lo que parecía un duelo cerrado y de volteretas pronto se cargó del lado de los visitantes.

En la primera entrada, el short stop Trea Turner anotó la primera con sencillo de Anthony Rendón al central. Los Astros le respondieron con dos en la parte baja de esa entrada. Con fly de sacrificio de José Altuve, George Springer anotó la del empate. Después apareció Alex Bregman con un jonrón para tomar la ventaja 1-2.

Anthony Rendon'tcha just *love* to see it? #WorldSeries // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/bpTnMiLb10

En el quinto episodio, los Nacionales le cayeron a Verlander que se anotó su sexta derrota en playoffs: Adam Eaton y Juan Soto pegaron cuadrangulares espalda con espalda para adelantar a los suyos 3-2.

Verlander salió del encuentro después de haber trabajado 5 entradas con 5 hits –2 jonrones– 3 carreras limpias, 3 bases por bolas y 2 ponches.

En el séptimo episodio, los Nacionales fabricaron otras dos carreras. El receptor Yan Gomes conectó sencillo al derecho. Trea Turner roleteó al pitcher, Will Harris tiró a primera base y el ampáyer marcó interferencia del corredor y, por lo tanto, el out.

Juan Soto is the youngest player in @MLB history to hit 3 HRs in a #WorldSeries.

Juan Soto has more HRs in this #Postseason (5) than any player 21 or younger in *any* Postseason.#ChildishBambino // #STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/BE3q4omeHW

— Washington Nationals (@Nationals) October 30, 2019