Un “tropiezo táctico” no invalida toda la estrategia de seguridad: Durazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que “un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad” del gobierno mexicano, en relación con el operativo del pasado 17 de octubre en el que fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y liberado horas después por la violencia que el hecho generó en los alrededores de Culiacán.

En la conferencia presidencial de este miércoles, justificó la actuación de las fuerzas federales en el operativo de aquella tarde:

“Siempre hay posibilidades de que un operativo de esta magnitud salga mal no obstante la experiencia de quien lo haya llevado. No es prudente sobredimensionar; un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad”.