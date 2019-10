Twitter bloqueará la publicidad política a escala global

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red social Twitter anunció que bloqueará la publicidad política en todo el mundo a partir del próximo 22 de noviembre.

“Hemos estado examinando nuestras políticas de publicidad política para asegurarnos de satisfacer las necesidades de las personas que usan Twitter. A partir del próximo mes, ya no permitiremos anuncios políticos en Twitter. Compartiremos más detalles el 15 de noviembre”, anunció la cuenta oficial Twitter Safety.

We’ve been examining our political ads policies to ensure we’re serving the needs of the people who use Twitter.

Starting next month, we're no longer allowing political advertisements on Twitter. We’ll share more details on November 15. https://t.co/aOtNtt9KJQ

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 30, 2019