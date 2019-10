Abandonan a recién nacido en Morelia; su madre pide perdón en una carta

MORELIA, Mich. (apro).– Un recién nacido fue abandonado en el interior de una caja de cartón, leche, pañales y un mensaje de su madre en la colonia San Isidro Itzícuaro de Morelia.

Elementos de la Policía de Morelia auxiliaron al recién nacido, que fue abandonado alrededor de las 7:00 de la mañana de este miércoles.

Vecinos de la calle Izátiro reportaron la presencia del menor al número de emergencia 911, por lo que acudieron policías municipales.

También asistió un paramédico del Centro de Atención a Víctimas, que se encargó de abrigar a la bebé para estabilizar su temperatura y revisar su estado de salud, el cual resultó ser bueno.

En la caja también encontraron un bote de leche en polvo, pañales y una nota con el mensaje:

“¡¡Hola!! Perdón por hacer esto, pero mi familia me obliga. Por favor cuídenla mucho a la bb ya que yo no podré. Por favor denle amor, mucho amor… Nació el día 29 de octubre de 2019. Yo sé que esto no tiene ningún perdón, pero tengo que hacerlo con todo el dolor de mi corazón. Cuídenla por favor. Ya que yo no tengo el valor para hacerlo”.

Los uniformados confirmaron que se trata de un niño. Dicho bebé fue canalizado al Hospital Infantil para su adecuada valoración médica. Asimismo, se reportó el caso a la autoridad competente para que realice las actuaciones pertinentes.

