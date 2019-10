Diputada priista denuncia intento de secuestro en Villahermosa, Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un grupo armado intentó secuestrar este miércoles a la vicecoordinadora de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Minerva Santos García.

La legisladora denunció que tres sujetos a bordo de un vehículo Vento intentaron plagiarla esta tarde a la altura de la avenida César Sandino de esta ciudad, cuando interceptaron la camioneta que normalmente utiliza para sus actividades.

Sin embargo, dijo, en ese momento sólo iba en la unidad su chofer y secretario particular, Jorge Gómez, quien fue sacado violentamente y golpeado por los presuntos secuestradores.

Santos García relató que su vehículo fue rodeado por hombres armados, quienes al percatarse de que ella no estaba ahí gritaron: “vámonos, vámonos, no está”, según le contó su secretario particular, quien además fue despojado de dinero en efectivo, un maletín, un reloj y la llave de la camioneta.

“Me dijo que eran tres sujetos. Uno se quedó en el carro y los otros dos se bajaron, lo encañonaron y le quitaron sus cosas”, informó.

“Era contra mí, era un secuestro”, aseguró la diputada, y sostuvo que horas antes había observado un carro Vento sin placas y polarizado que seguía su vehículo, del que se bajó antes del intento de plagio.

De acuerdo con Santos García, se comunicó con el fiscal general del estado, Jaime Lastra Bastar, para narrarle los hechos, y el funcionario le sugirió presentar denuncia para iniciar las investigaciones.

Tabasco, convertido en cementerio: PRI

Por separado, el coordinador de los diputados del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, dijo que Tabasco está convertido “en un auténtico cementerio”, porque en nueve meses de gobierno morenista los homicidios aumentaron 12.5%, lo que significa que cada 15 horas una persona es asesinada.

“Las constantes ejecuciones han convertido a Tabasco en un auténtico cementerio. Nuestro territorio es la casa del terror y vivimos con el constante miedo de quedar en medio de una balacera o ser víctimas de una bala perdida”, manifestó en la tribuna del Congreso.

Por ello, exigió al gobernador Adán Augusto López Hernández “exorcizar” su gabinete y no proteger a los funcionarios que no están dando resultados en el combate a la delincuencia.

“Es hora de que exorcice a su gabinete e instruya a sus catrinas y catrines a que dejen de comer pan de muerto y se pongan a trabajar”, emplazó.

