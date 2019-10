Inscriben el nombre de Eugenio Garza Sada en el Congreso de Nuevo León

MONTERREY, N.L. (apro).- El nombre del empresario Eugenio Garza Sada fue inscrito hoy con letras áureas en el Muro de Honor del Congreso local, como un homenaje a su vida y obra.

Al presentar la inscripción dentro del recinto legislativo, el presidente del Congreso, el panista Juan Carlos Ruiz García, dijo que a partir de ahora los diputados y toda la comunidad recordarán de manera permanente el legado del fundador de la cervecería Cuauhtémoc y del Tecnológico de Monterrey, asesinado el 17 de septiembre de 1973.

Garza Sada, recordó, fue precursor a nivel nacional en el impulso a las prestaciones laborales y referente en la educación, salud, vivienda y alimentación, además de que implementó políticas públicas en beneficio de los trabajadores mexicanos.

“A partir de hoy y hasta la eternidad, su nombre estará inscrito con letras áureas en este recinto legislativo, justo a 46 años de su asesinato. Sin duda don Eugenio Garza Sada fue un gran empresario, quizás el último gran empresario de Nuevo León y México”.

Añadió: “Tuvo una gran visión no solamente para hacer crecer sus empresas, sino para dar las herramientas y satisfactores necesarios a sus trabajadores para mejorar su calidad de vida. Como nuevoleoneses, como mexicanos, nos sentimos orgullosos de don Eugenio”.

Presente en el homenaje, David Garza Lagüera, hijo del magnate, consideró que el país podría estar en mejores condiciones, pero llamó a la unidad para salir adelante.

“Me parece que la única parte muy mala, actualmente, es que siga dándose polarización y conflicto entre partes, en lugar de diálogo y negociaciones. Pongamos nuestro grano de cómo sí, en lugar de cómo no, porque el decir no se puede, pues no tiene chiste, tenemos que decir cómo sí y qué hacemos”, dijo.

El pasado lunes 28, Garza Lagüera generó polémica nacional al tildar de “chiflados, locos y cobardes” a los guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre, quienes emprendieron el fallido operativo de secuestro que terminó con la vida de su padre, quien pereció de un balazo en una calle de esta ciudad.

El respaldo del Congreso local para inscribir en letras áureas el nombre de Garza Sada se dio luego de que el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM), Pedro Salmerón, llamó “jóvenes valientes” a los fallidos secuestradores.

Sus dichos fueron respaldados por el legislador federal del PT Gerardo Fernández Noroña, lo que a ambos les valió que fueran declarados por los legisladores personas non gratas para el estado.

