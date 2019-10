Un joven muere calcinado en Ensenada; suman cinco víctimas mortales por incendios en BC

ENSENADA, B.C. (apro).- A consecuencia de los incendios forestales provocados por los vientos de la Condición Santana en Baja California, un joven murió y cientos de personas fueron evacuadas este miércoles, incluidos 67 menores que viven en un orfanatorio.

El siniestro movilizó una vez más a cientos de brigadistas forestales, bomberos, soldados, elementos de la Marina y voluntarios, quienes desde la madrugada combaten los nuevos incendios en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate.

Hasta las 18:30, más de 30 casas habían resultado afectadas por el fuego, había cortes de energía eléctrica por la caída de postes y se suspendieron clases en todos los niveles educativos en los tres municipios costeros.

El alcalde de esta ciudad, Armando Ayala Robles, confirmó que un joven de entre 19 y 22 años murió calcinado cuando el fuego alcanzó el hogar donde dormía, en las inmediaciones de la reserva ecológica Cañón de Doña Petra, al norte de la metrópoli porteña.

#NoTeArriesgues Se pronostica que continuaran las condiciones de vientos de Santa Ana en #BajaCalifornia.

🚫🔥 No uses fuego

🚫 Ante un incendio NO intervengas

📞Reporta al 01800 INCENDIO o 911

🚶🏡😷Atiende recomendaciones de #ProtecciónCivil @CNPC_MX pic.twitter.com/4gc93EKjDX

— CONAFOR (@CONAFOR) October 31, 2019