El responsable del operativo en Culiacán no solicitó autorización, informan

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El coronel del grupo de élite antidrogas que ordenó el operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no solicitó autorización y no esperó respuesta de sus superiores, dijo el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la conferencia matutina de este jueves, el titular de la Sedena reveló el nombre del responsable del operativo fallido, como lo han calificado las autoridades, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que se le cuestionara sobre la cadena de mando y quién dio la orden de la acción.

“El coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes”, dijo Sandoval. “Él es el jefe del grupo de análisis de información de narcotráfico a nivel nacional, es el responsable de la obtención de información”.

Luis Cresencio Sandoval dijo que la fiscalía de la Sedena investiga la actuación del grupo de elite que realizó el operativo sin una orden de cateo emitida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y sin esperar las indicaciones del propio general de la Sedena.

“(Para poder) determinar si dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares que implica una responsabilidad para quien lo haya hecho o no haya hecho dentro de lo que marca la disciplina federal”, dijo.

“Ahí estará incluido esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir y entonces eso también estará sujeto a la investigación a la fiscalía”, agregó.

El jefe del Ejército dijo que, según el escalón de mando, Verde Montes debió informar al subjefe de inteligencia del estado mayor de la Defensa Nacional, que es el organismo que apoya al secretario de la Defensa Nacional.

“Entonces tendría que haber seguido este canal hasta llegar en este caso a mi persona y obviamente yo haber hecho del conocimiento del gabinete de seguridad y el gabinete de seguridad al señor presidente, este es el conducto que tendría que haber llevado la información”, aseguró.

Por su parte, el presidente manifestó su respaldo al grupo de análisis de información del narcotráfico que señalan como los responsables del operativo.

“Fue una decisión que se toma, en este grupo encargado de atender estos operativos, ya se dio el nombre del responsable. Independientemente de la investigación que se está realizando con la independencia y autonomía que tiene la Secretaría de la Defensa en este caso, nosotros le tenemos confianza a este grupo que venía haciendo estas operaciones de tiempo atrás. No queremos condenarlos a priori”, dijo López Obrador.

