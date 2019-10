Se disfrazan de Joker para protestar en Hong Kong, Chile, Líbano, Beirut…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manifestantes de Hong Kong, Chile, Líbano y otros países en los que se ha multiplicado la protesta social han coincidido en tomar como símbolo de su inconformidad el personaje Joker de la reciente película de Todd Philips.

En Hong Kong, las máscaras del payaso inspirado en las historietas de DC Comics se han mezclado con las de los funcionarios locales que se han visto en las marchas prodemocracia.

De acuerdo con información de la agencia AP, las autoridades de la región administrativa especial asiática se preparan para un mitin que se celebrará la noche de este jueves, en la que se pondrá a prueba la prohibición del gobierno de cubrirse la cara en manifestaciones políticas.

Para burlar la prohibición, los convocantes llamaron a acudir con disfraces de Halloween, entre los que se cuentan las máscaras de Joker.

En redes sociales se ha remarcado la semejanza entre Hong Kong y la Ciudad Gótica de la película, en la que se representa una rebelión de personas que se sienten excluidas por parte de las élites políticas y económicas y protestan ocultándose con caretas de payasos.

Incluso, se ha comparado a la gobernante hongkonesa Carrie Lam con el personaje ficticio de Thomas Wayne, padre del personaje que se convertirá en Batman y quien aspira a gobernar Ciudad Gótica.

Disfraces y maquillajes del Guasón (como se llama al personaje en español latinoamericano) se dejaron ver también en Chile en las protestas contra el presidente Sebastián Piñera.

Una nota del portal France24 hace un recuento de otras regiones del mundo convulsionadas por las protestas políticas en las que el “príncipe payaso del crimen” ha fungido como inspiración: Beirut, Líbano, Iraq.

The Joker @AFP @Patrick_Baz Beirut protests against tax hikes and corruption #Lebanon #TheJoker pic.twitter.com/Bed9H7qoyR

En Líbano, en el que la llamada “Revolución del Whatsapp” (llamada así por la pretensión de imponer un gravamen al uso de esa aplicación) ya provocó la renuncia del primer ministro, grafiteros pintaron un mural del Joker sujetando un coctel molotov, mientras hombres y mujeres lucen maquillajes que simbolizan su inconformidad.

Some people in Lebanon are protesting corruption and the political elite in "Joker" make-up: pic.twitter.com/0aOglCqf2B

— AJ+ (@ajplus) October 23, 2019