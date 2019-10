AMLO y Durazo se lanzan (de nuevo) contra medios por operativo en Culiacán; reporteros reviran

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves durante su habitual conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado por la prensa sobre los detalles del operativo en Culiacán, denominado por su propio gobierno como fallido, que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

López Obrador fue cuestionado sobre el vacío de información en las horas que siguieron al operativo y ya con los ánimos encendidos -pues se rompió el protocolo de asignación de la palabra-, varios periodistas pusieron en duda que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desconociera esa noche los pormenores de las acciones emprendidas por los militares.

Todo comenzó, a raíz de que López Obrador revelara que fue víctima de una noticia falsa, y que apenas hace dos días supo que la presunta foto de Ovidio Guzmán detenido con traje militar que circuló en redes sociales y retomada por algunos medios, en realidad era la foto de un militar capturado por los narcotraficantes durante el operativo en Culiacán, Sinaloa, del pasado 17 de octubre.

“Miren, hasta les voy a comentar algo. ¿Saben cuándo me enteré de que era falsa la foto? Antier en la mañana, porque cuando la mostraron así, cuando la mostraron así, no le di importancia, y les voy a decir por qué no le di importancia; porque llegué a pensar que, si se había hecho para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente, se había actuado bien, porque lo más importante era la vida de la gente, no le di importancia”, señaló, mostrando la portada del periódico La Jornada.

“Pero cuando me entero, cuando se presenta el informe, la relatoría, me muestran las fotos y resulta que es falsa; entonces, ¿qué era lo primero?, ¿qué era lo que se tenía que evitar? La masacre”, añadió.

“Presidente es insostenible esa versión de que a las ocho y media de la noche el secretario no sabía lo que ocurría”, le preguntaron.

“El secretario dijo textualmente (que) se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. Es insostenible esa mentira, presidente, es insostenible”, insistieron.

El mandatario respondió que, a diferencia de los gobiernos anteriores, a los que acusó de decir “mentira sobre mentira”, su administración tiene el valor de admitir cuando se equivocan y rectificar.

“Nosotros tenemos aquí el valor de decir: nos equivocamos y se rectificó; y lo más importante de todo -eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros y mucho menos los que tienen mentalidad autoritaria- lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente, se evitó una masacre”, señaló.

En tanto, el secretario Durazo -notoriamente molesto- confirmó que la primera versión que recibió de los encargados del operativo fue que se identificó a Ovidio Guzmán cuando realizaban un patrullaje de rutina.

“Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete porque, además, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie”, dijo.

Luego señaló que el vacío de información no se puede llenar con noticias falsas y, como el presidente, criticó el manejo de una foto del militar secuestrado.

“El hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día al siguiente día en la mañana rectificamos la información que habíamos dado el día anterior”, señaló Durazo.

