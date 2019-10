“Premio Tlamatini”. Homenaje póstumo a Miguel León-Portilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Simposio realizado en Los Ángeles, California, los días 3, 4 y 5 de octubre e intitulado “1519, The Arrival of Strangers: Indigenous Art and Voices following the Spanish Conquest of Mesoamerica”, dedicado a Miguel León-Portilla, debía ser un homenaje en vida para el historiador.

Además, constituir el marco académico en el que la Universidad del estado de California le otorgaba el Premio Tlamatini “Premio al sabio” (Tlamatini Award) por su brillante trayectoria como investigador del mundo prehispánico, promotor de las lenguas y los valores indígenas y defensor de los pueblos originarios en cuanto a sus derechos inalienables.

El fallecimiento de don Miguel, a dos días antes del inicio del simposio, confirió al evento un tenor afectivo muy particular, situando bajo su égida cada una de las ponencias presentadas.

En este contexto, la evocación de nuestro querido maestro, por parte de organizadores y participantes, pasó de lo que hubiera sido un presente gramatical o un futuro precariamente cercano, a una inexorable preterición preñada de emoción, que paradójicamente reforzó su omnipresencia en el Simposio.

Dicho evento fue co-organizado por el doctor Manuel Aguilar-Moreno, de la California State University, Los Ángeles; la Sociedad de Historia del Arte (AHS), de la misma universidad, y las doctoras Mary Miller y Kim Richter, del Área de Investigación del Instituto Getty.

Durante tres días se expusieron temas relacionados con la llegada de los españoles a Mesoamérica, desde perspectivas y puntos de vista diversos que suscitaron algunos debates, enriqueciendo, asimismo, el conocimiento que se tiene de un encuentro histórico de dos maneras de pensar, de hablar y de ser, es decir, como lo había sugerido en su momento Miguel León-Portilla, de un “encuentro de dos mundos”.

En la clausura del Simposio “The Arrival of Strangers: Indigenous Art and Voices following the Spanish Conquest of Mesoamerica” (La llegada de extraños: Arte y Voces indígenas que siguieron a la conquista de Mesoamérica”), después de la lectura de una semblanza de Miguel León-Portilla por el doctor Baltazar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca del INAH, la doctora Linda Essig, decana de la Facultad de Artes y Letras, entregó el premio, recibido a nombre de la familia León-Portilla Hernández por quien escribe estas líneas.

Como testigo de honor estuvo Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles, quien contribuyó a promover el reconocimiento. A su vez, la doctora Fabiola García Rubio, cónsul de Asuntos Educativos, leyó el emotivo mensaje redactado y enviado por la doctora Marisa León-Portilla, hija de don Miguel, en agradecimiento al evento.

Conjugando los tiempos, digamos que Miguel León-Portilla estuvo más que nunca presente en los trabajos del Simposio organizado por la California State University y el Getty Institute de Los Ángeles, y lo será ahora a través de su obra.

