Premio internacional William Klein para el fotógrafo hindú Raghu Rai

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Academia de Bellas Artes de Francia, por vez primera, entregó un premio internacional de fotografía, el William Klein, dotado de 120 mil euros, al fotógrafo hindú Raghu Rai (1942).

Hacia el final de la sesión, efectuada la noche de ayer en su sede de la rivera izquierda del rio Sena –en el emblemático Barrio Latino–, llegó en silla de ruedas Klein, célebre fotógrafo, cineasta, artista visual y diseñador gráfico, nacido en Nueva York en 1928 pero radicado en Francia desde muy joven, para realizar la entrega del diploma a Raghu.

Conversation entre Raghu Rai, Sebastião #Salgado et Bruno #Barbey sur le parcours et l'œuvre de @RaghuRai1 lors de la remise du Prix de #Photographie de l'Académie des beaux-arts – William Klein. pic.twitter.com/bAY1YRXoIf — Académie beaux-arts (@AcadBeauxarts) October 30, 2019

Minutos antes, su colega brasileño Sebastiao Salgado había tenido una conversación muy animada con Raghu, en la que evocaron sus días de encuentro en la agencia Magnum en los años setenta, al amparo de su maestro Henri de Cartier-Bresson.

La única vez que el hindú pasó más de un mes fuera de su patria fue en 2002, cuando con Salgado participó en una exposición en la Ciudad de México, donde junto con la artista mexicana Graciela Iturbide compartieron además la publicación de un libro editado por Taschen. La representante de la editorial, Lori Morgaard, estuvo presente durante la entrega de la presea en homenaje a Klein, cuya aportación económica corrió a cargo del Museo de la Imagen de Chengdu, en China. De esa manera, el premio se convirtió en el de mayor monto a nivel mundial.

A partir del 20 de noviembre, en la Academia –ubicada en el palacio del Instituto de Francia– se abrirá hasta enero 5 una muestra retrospectiva de la obra de Rai, quien ha merecido, entre otros galardones,

Fotos suyas han aparecido en las más destacadas publicaciones europeas y estadunidenses (Time, Life, Nstional Geogtaphic, Le Figaro, Le Monde, Die Welt, The New York Times, The Saturday Times London, Neesweek, Vogue, The Independent, The New Yorker), pero dos dieron la vuelta al mundo: una de la madre Teresa de Calcuta y otra de Indira Gandhi.

Además de Salgado, otro miembro de número de la Academie des Beaux-Arts, presidida por Laurent Petitgirard, presentó a Raghu, Bruno Barbey, secretario de la sección de Fotografía de la institución.

William Klein ganó el Premio Nadar en 1956. Destacan entre sus realizaciones cinematográficas Qui êtes-vous, Polly Maggoo? y la sátira antiestadunidense Mr. Freedom.

