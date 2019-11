Juan Carlos Lastiri continúa desaparecido; su esposa teme secuestro

PUEBLA, Pue. (apro).- Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que tenía información de que el exfuncionario priista Juan Carlos Lastiri había sido detenido y trasladado al reclusorio Oriente, hasta esta noche no se tenía certeza de su paradero, porque la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó haber ordenado su aprehensión.

Además, la esposa de Lastiri, Jaqueline Yamal Ramos, declaró a medios locales que lo ha buscado por todos los reclusorios de la Ciudad de México, pero no lo ha localizado, por lo que teme que realmente se haya tratado de un secuestro.

Ayer, al preguntarle si tenía informes del caso Lastiri, Barbosa descartó que se tratara de un secuestro y aseguró que tenía informes de que había sido detenido y llevado al reclusorio Oriente, aunque desconocía los cargos que se le imputaban.

No obstante, voceros de la FGR, entrevistados por Televisa Puebla, aseguraron que no se había emitido orden de aprehensión contra el excolaborador de Rosario Robles.

“No lo tenemos, no tenemos orden de aprehensión contra él, no lo detuvimos, ya lo checamos con la Agencia de Investigación Criminal, la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, con la de Delitos Federales, y no lo tenemos nosotros”, reveló un vocero de la FGR.

En tanto, la esposa de Lastiri dijo que no podía descartar un secuestro, porque hasta ahora no se tiene ningún reporte oficial de su paradero. “Yo no puedo descartar un secuestro porque sí lo levantaron”, expresó.

De acuerdo con los testimonios, alrededor de las 7:30 de ayer el exsubsecretario de las secretarías de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) fue interceptado por hombres armados mientras corría junto a seis personas, en uno de los accesos de la localidad de Zacatlán.

Según esas versiones, una camioneta color vino interceptó al grupo de corredores, de la que bajaron cuatro personas que portaban cuernos de chivo, y los obligaron a subir a la unidad. Minutos después se detuvieron y bajaron a los acompañantes de Lastiri Quirós, pero antes les quitaron sus celulares.

En un principio no se sabía si se había tratado de una detención o un secuestro, porque los testimonios señalaban que los sujetos que levantaron al exfuncionario no se identificaron, ni habían presentado orden de aprehensión.

Sin embargo, horas después se dio por hecho que había sido detenido y trasladado al reclusorio Oriente de la Ciudad de México, versión que ayer confirmó Barbosa en una rueda de prensa.

Se asumió en ese momento que la orden de detención del exfuncionario federal estaba relacionada con el caso de la Estafa Maestra, en virtud de que fue uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga, tanto en la Sedatu como en la Sedesol.

Lastiri fungió como subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu.

Hasta esta noche se descartó su detención y no hay indicios de su paradero.

