Coronel Verde Montes es responsable de operativo en Culiacán pero no operó allá: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes”, mencionado ayer como responsable del fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, no fue quien operó en Culiacán.

Verde Montes, explicó, coordina las acciones desde la Ciudad de México y quien operó el operativo en Culiacán es otro oficial cuyo nombre, dijo, no se dará a conocer porque hay una investigación.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, acompañado por el gabinete de Seguridad, y ante las críticas que generó que se revelara el nombre del responsable del operativo en Culiacán con el argumento de que se puso en riesgo su vida, López Obrador pidió que se pusiera el video el momento que da la instrucción al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de revelar el nombre del responsable a nivel nacional, sin dar a conocer el nombre de quien operó en Culiacán.

Y en aparente alusión a la crítica lanzada por el expresidente Felipe Calderón, quien pidió que se proteja a Verde Montes y su familia, el mandatario dijo:

“Cuando recomiendan que se proteja, ¿quién lo recomienda?, pues los que le apostaron a la guerra. Y si se opta por eso pues entonces no hay tranquilidad y no es ser temerario es que el que nada debe nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”.