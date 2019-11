Quieren que Alexa “declare” como testigo de un homicidio

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El asistente digital Alexa de Amazon podría tener una nueva función inesperada: la de testigo en la investigación de un homicidio.

Así se desprende de una nota publicada por el periódico local The Sun Sentinel respecto de un crimen cometido en Hallandale Beach, Florida.

Alexa, is he guilty of murder? Amazon device may have heard a killing in South Florida: https://t.co/wKHBJX5MHU pic.twitter.com/1VKVLdX0yt

— South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) November 1, 2019