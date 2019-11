El PAN pide a AMLO aclarar sus dichos sobre golpe de Estado

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Partido Acción Nacional (PAN) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador precisar si existe una amenaza de un golpe de Estado, luego de que el mandatario publicara que no hay posibilidades de algún intento de golpe militar.

De igual manera, dicho partido, liderado por Marko Cortés, dijo que el gobierno de López Obrador cuenta con ellos ante cualquier amenaza al Estado mexicano.

“Llama mucho la atención que en medio de una crisis económica y de seguridad, el Presidente señale algún tipo de amenaza de golpe de Estado, es necesario que precise qué tipo de riesgo enfrentamos y de quiénes específicamente; sin duda alguna, como demócratas que somos, contaría con nosotros ante cualquier tipo de amago al Estado mexicano”, se lee en un comunicado emitido por el PAN.

Necesario golpe de timón en economía y seguridad, queremos que a #México le vaya bien: @MarkoCortes https://t.co/dNotDWGunn — Acción Nacional (@AccionNacional) November 3, 2019

En varias partes del texto, el partido blanquiazul dijo coincidir con las declaraciones del general Carlos Gaytán pues, asegura, “son millones de mexicanos los que estamos preocupados por la situación actual y los que nos sentimos agraviados por muchas razones”.

El PAN cita hechos como el operativo fallido en Culiacán en donde “el estado mexicano se doblegó ante el crimen organizado”, los altos niveles de violencia y de delitos del fuero federal y local, así como una “recesión económica” debido a malas decisiones.

“Por todo lo anterior, es fundamental que el gobierno dé “un golpe de timón” o un viraje de 180 grados en sus políticas económicas y de seguridad, con el fin de brindar certeza jurídica a las inversiones, seguridad para las empresas e incentivar a los sectores productivos del país y en consecuencia se generen empleos mejor pagados”, concluyó el PAN.

Ayer, el presidente López Obrador aseguró en sus redes sociales aseguró que cuenta con el respaldo de la mayoría “que no permitiría otro golpe de Estado”.

“Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país. […] En México no hay espacio para “los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”.

¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero… Posted by Andrés Manuel López Obrador on Saturday, November 2, 2019

