AMLO aclara sobre sus alusiones a un golpe de Estado: “No hay condiciones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el quinto día desde que desató la polémica por sus diversas referencias al “golpe de Estado” contra Francio I Madero, así como a otros casos de golpismo militar en diferentes países, el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó dar por zanjado el asunto.

Desde ayer, en un mensaje de video transmitido a través de sus redes sociales, López Obrador expuso que no había condiciones para un golpe, pero lo consideró apropiado ante las expresiones “imprudentes” del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa.

En la edición 2243 del semanario Proceso, se recuperó parte de los dichos del general Gaytán, el 22 de octubre, en un desayuno de la cúpula militar en retiro al que asistió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Tras esas declaraciones, abordadas el jueves 31 durante la conferencia de prensa presidencial matutina, López Obrador indujo el tema, particularmente, por la conducta de los medios de comunicación.

Y es que, la reseña de dicho desayuno publicado el miércoles por el diario La Jornada, sumó un segundo día de reclamos el jueves 31, y en un contexto de malestar evidente del mandatario contra la prensa, recordó que previo al golpe contra Francisco I Madero, la prensa creó un ambiente para que ocurriera, por lo que Gustavo Madero habría dicho “le muerden la mano al que les quitó el bozal”.

López Obrador expuso esa mañana en la conferencia de aquel día por primera vez la idea del golpismo, con esa historia, al decir “ayuda a entender”, y para el sábado 2 emitiría una serie de tuits en los que básicamente planteó que no hay condiciones para un golpe, en un mensaje dirigido a “los conservadores y sus halcones”, luego, ayer domingo, emitió un video desde su casa en Palenque, Chiapas, donde pasó el puente por el Día de Muertos, en el que reiteró que no había condiciones.

En su conferencia de prensa de hoy, una vez más, el tema fue objeto de atención y para precisar lo dicho, el mandatario pidió que se expusieran los mensajes que venía emitiendo a través de las redes sociales desde el jueves.

Hoy llamó a no tener temor de un golpe, porque insistió no hay condiciones.

“Nada de indefiniciones, en política la comunicación debe ser honesta. Hay que tener mucha claridad y por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de estado. No existen condiciones, no hay esas condiciones para que no se caiga en esa tentación”, expuso.