Piden al Instituto de Salud mexiquense aclarar más de 26 mil millones de pesos

TOLUCA (apro).- El Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) determinó que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) deberá aclarar más de 26 mil millones de pesos –que significan 39 por ciento del gasto en salud modificado (66 mil 807 millones) – por sectores, mientras las observaciones resarcitorias detectadas durante el ejercicio fiscal 2018 (recursos a reintegrar a la hacienda pública) superaron los 725 millones y medio de pesos.

Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2018, el organismo auditor señaló 725 millones 512 mil 900 pesos en observaciones resarcitorias que representaron 7.9 por ciento de la muestra auditada y fueron emitidas porque los recursos se otorgaron sin comprobación ni justificación a servidores públicos o terceros, se usaron para pagar excedentes en sueldos y gratificaciones, seguros y fianzas sin comprobación ni justificación, gastos en telefonía celular sin justificación, en pagos indebidos de gastos derivados de convenio, prima de antigüedad o despensa; o en pagos no autorizados.

Además, se realizaron pagos sin comprobación ni justificación en medicinas, materiales y equipo médico, pago de sentencias judiciales, pagos indebidos a proveedores, recargos por agua potable, no se cubrió el Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal 2017 o por no pagar recargos al SAT.

A la fecha en que se elaboró el informe, el ISEM ya había solventado 674 millones 475 mil pesos, y tenía pendientes por resarcir 51 millones. “De no ser solventadas o el daño reparado, se dará inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente”, advierte el informe de Cuenta Pública.

Adicionalmente, al revisar el cumplimiento financiero, el OSFEM realizó 13 hallazgos que implican montos por aclarar equivalentes a 26 mil 104 millones 500 mil 900 pesos; de éstos, poco más de 15 mil 462 millones por información incorrecta e incompleta en la conciliación de bienes muebles e inmuebles; 3 mil 227 millones en ampliaciones y/o disminuciones presupuestales en los comparativos ingresos-egresos por capítulo y sin contar con la autorización, y 3 mil 189 millones porque los saldos presentados en tres cuentas y subcuentas contables (1122, 2119 y 2112) no corresponden a su naturaleza económica y se encuentran en proceso de depuración.

En tanto, mil 395 millones 977 mil 800 pesos de algunas cuentas contables (1134, 1151, 1236, 2113, 2117 y 2119-2-2-100) deben aclararse porque no tienen movimientos; mil 282 millones 618 mil 900 pesos porque se ajustó la cuenta contable de resultado de ejercicios anteriores sin autorización de la Secretaría de Finanzas, justificación ni soporte documental; y 788 millones 158 mil 500 pesos por no presentar información sobre dispersión de nómina de la manera correcta y completa.

La dependencia también debe aclarar 370 millones 568 mil 700 pesos por adeudos al cierre del ejercicio pendientes de liquidar que no fueron registrados presupuestalmente; y 163 millones 480 mil pesos por impedir la fiscalización de la retención por sueldos y salarios al no presentar información de la manera correcta y completa (en este caso, se tomó como referencia el saldo presentado en la Balanza de Comprobación Detallada).

Adicionalmente, el ISEM debe clarificar 136 millones por no presentar la conciliación bancaria de BBVA Bancomer 1112-005-368 por 55 millones 508 mil 800 pesos; por no presentar el estado de cuenta bancario de Citibanamex 1112-003-410 por 47 millones 880 mil 200 pesos; por no presentar la conciliación bancaria HSBC 1112-006-159 por 32 millones 739 mil 600 pesos sin la firma de quien elaboró, revisó y autorizó; y por no presentar el detalle de los cargos no correspondidos por el banco Citibanamex 1112-003-308 equivalentes a 180 mil 600 pesos.

De igual manera, tendrá que precisar 51 millones 795 mil 900 pesos que no comprobó ni reintegró en las cuentas contables de Deudores Diversos y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo; 36 millones 577 mil 500 pesos por no presentar la conciliación realizada con la Dirección General de Inversión y el registro en la Cuenta Pública; 426 mil pesos por saldos de la conciliación de cifras entre el Almacén y Contabilidad enviada y las cuentas contables de Almacén de Materiales y Suministro de Consumo.

De igual manera, el ISEM debe aclarar más de 2 mil millones que carecen de controles presupuestales y contables, son parte de la administración de los ingresos, de la integración de la documentación comprobatoria de los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), de la partida 3151 Servicio de Telefonía Celular o de las cuentas por cobrar y procedimientos adquisitivos.

El ISEM es otra de las dependencias en que la Legislatura local revisará con detalle la Cuenta Pública 2018, en virtud de las inconsistencias detectadas desde la revisión del año anterior.

