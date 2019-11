Desalojan a empleada embarazada en Notimex; fue por protocolo, dice Sanjuana Martínez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) condenó la actuación de la directora Sanjuana Martínez, luego de que un elemento de seguridad desalojó a una mujer embarazada de las instalaciones de la agencia de noticias.

En un video difundido este martes se observa el desalojo, mientras que varias empleadas cuestionan al guardia de seguridad, al tiempo que la mujer con ocho semanas de embarazo, identificada como Diana Pérez, sale de la oficina.

Antes de retirarse, la empleada responsabilizó al subdirector de administración, Juan Antonio Canche, y a la directora Sanjuana Martínez, de cualquier percance a su estado de salud, y advirtió que permanecería en la recepción a la espera de la directora editorial, Rosario Manzanos, quien por teléfono le manifestó su desacuerdo con el desalojo.

A través de su cuenta de Twitter, el SutNotimex compartió el video y rechazó enérgicamente la actuación de Martínez, a quien acusó de tomar represalias contra la trabajadora por señalar que el nuevo sindicato “blanco” no la representaba.

Desde entonces, denunció la asociación sindical, Pérez ha sido objeto de una serie de violaciones a sus derechos laborales, que incluyen cambios en sus horarios y descansos, mismos que no fueron avalados por su médico, debido a que pasa por un embarazo de alto riesgo, y tampoco por la directora editorial Rosario Manzanos.

El sindicato afirmó que esta situación “es una muestra clara del acoso, violencia laboral y violencia de género que se vive en Notimex desde que Sanjuana Martínez está a cargo de la agencia”.

El esposo responsabilizó a la directora de Notimex por la salud de la mujer y del bebé, tras asegurar que la pareja cuenta con un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que acredita la condición de Pérez, a quien Martínez se ha negado a recibir.

Sanjuana Martínez desmintió el presunto despido de la trabajadora y explicó que, debido al reciente robo de equipo en las instalaciones, la agencia implementó un protocolo de seguridad que impide al personal estar en el edificio fuera de su horario laboral, por lo que se pidió a la editora embarazada respetar la normatividad.

A través de la red social, la funcionaria sostuvo que se le solicitó a Pérez presentar su solicitud de baja por maternidad, y publicó una circular donde Notimex le ofrece su apoyo en dicho trámite.

Desmentido: @Notimex no ha despedido ninguna embarazada. La señora Pérez no muestra ningún documento de despido porque no existe, es falso, al contrario se le solicitó traer su baja por maternidad. Aquí la prueba 👇 pic.twitter.com/zuJ295XNOs

— Sanjuana Martínez Montemayor (@SanjuanaNotimex) November 4, 2019