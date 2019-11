Agradezco a Trump, pero nosotros nos haremos cargo, responde AMLO ante caso Lebarón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo estadunidense Donald Trump su interés en la masacre de nueve miembros de la familia Lebarón, seis de ellos menores de edad, pero insistió en que es un tema que toca atender a México.

“No puede intervenir otro gobierno en nuestro territorio si no existe un acuerdo y la solicitud expresa de nuestro gobierno. Un ejemplo: nosotros opinamos acerca de los lamentables hechos en Ciudad Juárez, pero no podemos intervenir en la investigación en El Paso Texas”, reviró en alusión a la masacre del 3 de agosto en la que murieron tres mexicanos.

Esta mañana, tras el ataque sufrido por un grupo de personas de la familia Lebarón, que tiene doble nacionalidad, el presidente estadunidense emitió una serie de tuits en los que expresó su voluntad de enviar tropas a México para combatir a los cárteles de la droga.

Aunque López Obrador dijo no conocer el sentido del mensaje, pues este ocurrió durante el desarrollo de su conferencia de prensa, anunció que se comunicaría con Trump para hablar de lo sucedido y se explayó con el ejemplo de la masacre de El Paso.

“Eso corresponde a la autoridad estadunidense, si se justifica legalmente podemos solicitar la extradición de la persona que le quitó la vida a mexicanos en Estados Unidos, pero ese es un procedimiento legal, pero no se puede que vengan agentes de otro país a México. Eso no nos lo permite nuestra Constitución y además por convicción consideramos que eso no debe de suceder”.

El mandatario mexicano expuso que en las relaciones entre México y Estados Unidos hay cooperación, pero insistió:

“Sin embargo, es un asunto que nos corresponde a nosotros atender, de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía, le agradeceos mucho al presidente Trump y a cualquier gobierno extranjero que quiera cooperar y ayudar, pero en estos casos nosotros tenemos que actuar con independencia, de conformidad con nuestra constitución y nuestra tradición de independencia y soberanía”.

Añadió que en caso de que haya convenios de cooperación vigentes, se podría solicitar ayuda, pero dentro del marco legal:

“Creo que no necesitamos, para atender estos casos, de la intervención de un gobierno extranjero, todo esto de manera muy respetuosa… Toda la cooperación que sea necesaria, es lo que voy a decirle al presidente Trump agradecerles mucho, pero cuidando nuestra soberanía como ellos lo hacen y lo hacen todos los países”.

En un segundo día consecutivo de menciones sobre el estadunidense Donald Trump, el presidente López Obrador ha sido particularmente cuidadoso en referir que sus declaraciones se han hecho en un marco de respeto y, ante un cuestionamiento sobre la cooperación para evitar el tráfico de armas, dado el poder de fuego de los grupos delictivos, dijo:

“Hay cooperación, pero cuidando la soberanía de los dos países. Yo debo decir una vez más, no he visto el mensaje del presidente Trump, pero estoy seguro de que su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar y cooperar, no ha sido irrespetuoso, injerencista, cada vez que hablamos es con ese afán de ayudar y nosotros eso lo respetamos mucho”.

—Pide guerra… –se le planteó.

“Nosotros no coincidimos, los que tienen esa manera de pensar se les respeta, pero no va de acuerdo con nuestras convicciones. Lo peor que puede haber, lo peor, es la guerra. Los que han leído sobe la guerra, o los que han padecido de una guerra saben lo que eso significa. Siempre he dicho que la política se inventó para evitar la guerra que es sinónimo de irracionalidad”, concluyó.

Comentarios