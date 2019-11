AMLO a generales inconformes: hay códigos de disciplina, pero ejerzan su libertad

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Cinco días después de colocar sobre la mesa las alusiones al golpismo histórico con ecos al presente, el presidente Andrés Manuel López Obrador zanjó el asunto garantizando la libertad de expresión de los generales en retiro.

No obstante, mencionó:

“Hay una disciplina en el Ejército, hay códigos para el comportamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas, pero no soy partidario de que se limite el derecho de manifestación a nadie… que puedan externar sus puntos de vista, además es auténtico, así piensan, es que es una mentalidad”, dijo.

Ayer, en un video subido a su cuenta de Facebook, el general en retiro Mauricio Ávila Medina criticó la política de seguridad del gobierno descartando un “golpe de Estado”.

Con él son ya tres los generales en retiro que expresan inconformidad, luego de que el 22 de octubre lo hiciera en un discurso el general Demetrio Gaytán, y luego, en entrevista con Proceso, el general Sergio Aponte Polito.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se mostró más conciliador en el abordaje de la supuesta inconformidad militar que han expuesto los generales retirados e, inclusive, con sus adversarios “los conservadores” que, dijo, siempre han existido.

“No debemos apostar a que desaparezca ninguna corriente de pensamiento ni organización. En democracia tienen que haber todas las expresiones, lo importante es que lo que estamos viviendo en este tiempo es hacer a un lado la simulación. El que no se actúe de manera soterrada, que no se ensarapen, que se expresen y que haya debate y le dejemos a la gente la decisión, pero no castigar a nadie, casi aplicar aquello de prohibido prohibir”, agregó.