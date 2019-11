Martin Scorsese explica por qué no dirigió Joker: “decidí que no tenía tiempo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta Martin Scorsese aseguró que consideró dirigir la película Joker pero no lo hizo por falta de tiempo.

En una entrevista con la BBC, el ganador del Oscar por Los Infiltrados confirmó que estuvo a punto de trabajar como productor en el proyecto que finalmente realizó Todd Philips.

La cinta actualmente en cartelera muestra la influencia de algunas de sus propias películas, aunque no identificó cuáles o qué elementos.



En cuanto a dirigir la película él mismo, Scorsese dijo que lo pensó mucho en los últimos cuatro años. “Decidí que no tenía tiempo”, dijo. “Todd me dijo: ‘Marty, esto es tuyo’ y (dije): ‘No sé si quiero’. Por razones personales, no quería involucrarme, pero conozco muy bien el guion”, relató.

Scorsese fue cuestionado sobre si Joker, basada en el personaje del comic de DC Batman, encuadra en la descripción que reiteradamente ha formulado sobre las películas del Universo Cinematográfico Marvel, a las que no considera cine, sino entretenimiento como el de un parque de diversiones.

“No lo sé. Conozco la película muy bien. Conozco a su director Todd muy bien. Mi productora Emma Tillinger Koskoff produjo la película. Tiene una energía verdadera y Joaquin (Phoenix, su protagonista) hizo un trabajo impresionante”.

El director italo-americano reiteró que el cine de superhéroes no es para él.

“No me atrae la idea de que este personaje se convierta en un personaje de los cómics. Él se desarrolla en una abstracción, y no es que eso sea mal arte, sencillamente no es para mí. Pero (Joker) es diferente al resto de películas de superhéroes”, consideró.

Detalló que las películas de superhéroes son otra forma de arte. “No son fáciles de hacer, y hay mucha gente talentosa haciendo un buen trabajo, y muchas personas jóvenes las disfrutan. Pero sí creo que son un parque de atracciones, una extensión del parque de atracciones”, ratificó.

Sus conceptos sobre el cine de superhéroes fueron ampliados por el propio Scorsese en un artículo que publicó el lunes en The New York Times, en el que dice que “el cine es una forma de arte que te trae lo inesperado. En las películas de superhéroes, nada está en riesgo”.

Comentarios