El operativo en Culiacán “no debió ser”, admite Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Culiacán es un operativo que no debió ser”, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, ante las comisiones de Seguridad Pública y Bicamaral de Seguridad Nacional del Senado de la República.

“No estaban las condiciones de inteligencia, ni las condiciones operativas suficientemente maduras para haberlo llevado a cabo”, aceptó el funcionario federal, luego de los cuestionamientos de los legisladores sobre el operativo de hace tres semanas en Culiacán, Sinaloa, que finalizó con la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

A las preguntas sobre quién ordenó la liberación del narcotraficante, el titular de la SSPC, quien estuvo acompañado por el secretario de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, y el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Homero Mendoza, dijo que nunca se realizó una detención formal, sino sólo una detención material del presunto delincuente, porque nunca se contó con la orden de cateo para poder ingresar al domicilio.

Sin embargo, dijo, la instrucción del retiro del personal y de no continuar con la captura, por el riesgo de más pérdidas de vidas humanas, fue de común acuerdo entre el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena; el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y “un servidor”.

Durazo, quien entregó a la Mesa Directiva un reporte detallado sobre el operativo “fallido”, sostuvo que el gobierno federal “no negoció absolutamente con nadie”, que la DEA no intervino, aunque la movilización respondió a una orden de aprehensión con fines de extradición de un juez en Estados Unidos, y el presidente Andrés Manuel López Obrador –reiteró– no estaba enterado de la operación hasta que se salió de control.

De acuerdo con el secretario, luego de Culiacán se tienen que revisar y ajustar los protocolos de actuación para evitar que se precipite una acción de esa magnitud y, sobre todo, el protocolo para recibir la autorización de un superior, en referencia al Grupo de Análisis de Información contra el Narcotráfico (GAIN), y que esto no se vuelva a repetir.

Añadió: “Nosotros no tenemos nada que ocultar, hay protocolos que en este caso no se siguieron y eso es parte del problema, y la consecuencia es que hay una investigación de carácter militar y por parte de la Fiscalía General de la República, porque tenemos el interés de saber qué es lo que sucedió”.

Luego de que las legisladoras y legisladores le preguntaran en reiteradas ocasiones sobre la estrategia de no detener a los líderes de los grupos delincuenciales, Durazo señaló que, si bien ya no es la prioridad en la estrategia de seguridad, el gobierno, subrayó, debe garantizar la detención de los delincuentes.

“La estrategia consiste en no detener capos, lo cual no quiere decir que no se vaya a detener a los capos. Hay trabajo de inteligencia y hay órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición (que se tienen que cumplir)”.