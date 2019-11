Han contratado a 15 mil aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro: Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los desafíos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el 2020 es que el millón de aprendices vinculados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro tengan una inserción exitosa en el sector productivo y educativo, mediante la iniciativa “Mes 13”, señaló la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján.

“Mes 13”, dijo, es una estrategia gubernamental donde confluyen varios programas públicos e iniciativas del sector social y privado para ofrecer diversas oportunidades a los egresados del programa, luego de concluir su periodo de aprendizaje.

“El objetivo es garantizar una transición exitosa de la capacitación en el trabajo a una fuente de empleo, al auto empleo, al emprendimiento individual o a pertenecer a una cooperativa, certificando sus habilidades o bien regresando a estudiar”, precisó Alcalde durante la entrega de reconocimientos a las 36 empresas que tuvieron el mayor número de beneficiarios del programa en sus centros de trabajo.

Hasta el momento, más de 15 mil jóvenes han encontrado una oportunidad laboral, a 10 meses de haber iniciado el programa. Por ello, la funcionaria invitó al sector empresarial a sumarse a la iniciativa “Mes 13”.

“Es momento de hacer un alto en el camino para que el próximo año no sólo continúe la incorporación al programa de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan, sino que la generación que concluyó obtenga un empleo o continúe con sus estudios”, apuntó.

Y recalcó que los empresarios pueden marcar la diferencia, porque ellos pueden contratar a los aprendices al finalizar su capacitación, como ya lo han hecho diversas compañías.

También recordó que las llamadas empresas tutoras pueden apoyarlos impartiendo muchas de las sesiones de la mentoría en línea, orientada a que los jóvenes puedan acceder a un financiamiento para el uso de herramientas digitales, el emprendimiento, la navegación en la bolsa de trabajo, las recomendaciones para mejorar sus habilidades de liderazgo, educación financiera y cultura del ahorro, con la ventaja de la certificación.

En el evento estuvieron presentes el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pablo González Guajardo, y el director general de Políticas Públicas del CCE, Javier Treviño.

Entre las empresas reconocidas destacaron: Bachoco, Banco Azteca, Banorte, BBVA, Bimbo, Chedraui, Cinépolis, City Banamex, FEMSA, Grupo Farma Todo, HSBC, Kimberly Clark de México, Liverpool, Manpower, Movility ADO, Nestlé, Pepsico International México, Televisa, Servicios de Personal del Estado de México, Aeroméxico, AT&T, Coppel, Danone, Grupo Jumex, Metlife México, Office Max y Santander.

