Tenemos diferencias claras, no pensamos igual: AMLO ante carta de Sicilia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió tener diferencias desde hace mucho tiempo con Javier Sicilia, el poeta que en 2011, convocó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), tras el asesinato de su hijo Juan Francisco.

“Tenemos diferencias claras desde hace mucho tiempo, no pensamos igual. No me dejé una vez que me diera un beso… tenemos diferencias”, dijo el mandatario.