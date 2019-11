Rechaza AMLO estigmatizar a periodistas; son mis adversarios, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Con planteamientos presupuestales para el Mecanismo de Protección a Periodistas, interés en la operación del espionaje político y la petición de un compromiso para que deje de “estigmatizar” a los periodistas, un grupo de organizaciones civiles expuso su agenda al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En sus respuestas, el mandatario se mantuvo en lo que llama su “derecho de réplica”, el ejercicio de “un diálogo circular” y su promesa de no aplicar censura al periodismo, durante un intercambio que se prolongó por tres cuartos de hora en la conferencia de prensa matutina de este miércoles.

“Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas”, respondió López Obrador a Silvia Chocarro, quien introdujo las exposiciones de la “misión internacional”.

De hecho, abundó en la corrupción que, dijo, había en el medio periodístico, refiriéndose particularmente a columnistas y conductores de noticias “al servicio de los gobiernos pasados”. Además, expuso que los grupos de intereses creados solían tener bajo su control a los medios de comunicación.

Asimismo, López Obrador dijo que respeta a los periodistas críticos a quienes ve cómo adversarios y no como enemigos.

Representante de la organización internacional Artículo 19, especializada en defensa de libertad de expresión, Chocarro planteó al mandatario mexicano si se comprometía o no a evitar un lenguaje que estigmatizara el trabajo periodístico, dando pie a que el presidente disertara ampliamente sobre distintos aspectos de su particular consideración sobre el periodismo en México.

En su alocución, López Obrador reiteró, cómo ha hecho en otros momentos, que en el pasado existía una prensa que, con excepciones, estuvo al servicio del régimen, pero aseguró que en su gestión la libertad estaba garantizada.

“Nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo; somos respetuosos. Nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres. No va a haber censura para nadie”.

Además de Chocarro, hicieron uso de la palabra Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, y Luis Fernando García, de la Red por los Derechos Digitales.

En cualquier caso, se negó a aceptar el compromiso planteado por Silvia Chocarro porque “no era necesario” y añadió:

“Es que no he tenido otro lenguaje. No tengo por qué comprometerme porque, sencillamente, actúo con respeto a todos”.

Ante el planteamiento de Jan Albert Hootsen sobre incrementar los recursos para el Mecanismo de Protección que coordina la secretaría de Gobernación, López Obrador expuso que los recursos serían ilimitados.

En tanto, el cuestionamiento sobre el malware Pegasus, el mandatario rechazó que haya espionaje político en su administración y se comprometió a investigar los recientes hallazgos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto que acreditó la operación de Pegasus en México.

Desde hace días, una “misión internacional” integrada por 17 organizaciones internacionales especializadas en libertad de expresión, realizan una serie de actividades en México con el propósito de documentar las agresiones a periodistas y las políticas públicas relacionadas con el ejercicio periodístico.

